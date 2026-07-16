Không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, chủ động đổi mới tư duy, quyết liệt điều hành để hoàn thành ở mức cao nhất

Sáng 16/7, Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị 25B (phường Hạc Thành). Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tại Kỳ họp.

Kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương;

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh;

Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp, các vị khách quý;

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh;

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là kỳ họp để đánh giá khách quan kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh; kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Đại biểu dự kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu!

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức; tỉnh ta đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, nhất là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhưng với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực; thu ngân sách nhà nước đạt trên 34 nghìn tỷ đồng bằng 66,2% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hoàn thành khối lượng lớn công việc theo chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Mục tiêu, tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt kỳ vọng; tiến độ giải ngân đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, công tác quy hoạch, xác định giá đất và giải quyết thủ tục đầu tư còn chậm; vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; việc thuộc thẩm quyền nhưng xử lý chưa quyết liệt, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ và niềm tin của người dân, doanh nghiệp; đây là những vấn đề cần được khắc phục ngay trong những tháng cuối năm.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân!

6 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ. Tôi đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, giữ vững quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết của Chính phủ và của tỉnh; không điều chỉnh mục tiêu, chủ động đổi mới tư duy, quyết liệt trong điều hành để hoàn thành ở mức cao nhất. Mỗi sở, ngành, địa phương phải rà soát từng chỉ tiêu, từng động lực tăng trưởng, xác định rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Thứ hai, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài. Mọi khó khăn, vướng mắc phải được phân công rõ cơ quan chủ trì, rõ thời hạn giải quyết; không để tình trạng chậm trễ do thiếu trách nhiệm hoặc thiếu phối hợp.

Thứ ba, tạo chuyển biến thực chất trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần các chủ trương, định hướng của Trung ương; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thu hút hiệu quả các dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng cao.

Thứ tư, chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo việc làm, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Thứ năm, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải ở cơ chế, chính sách mà ở khâu tổ chức thực hiện; chủ trương đã có, thẩm quyền đã được phân cấp, vấn đề quan trọng là tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và năng lực của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu; phải biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể; việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, không né tránh, không đùn đẩy, chuyển xin ý kiến quanh co, lòng vòng, đồng thời phải bám nắm, giải quyết công việc đến cùng.

Bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, cần tiếp tục phát huy vai trò của HĐND tỉnh trong việc kiến tạo thể chế, đồng hành cùng sự phát triển và giám sát chặt chẽ việc thực thi các Nghị quyết, cơ chế chính sách đã ban hành; bảo đảm mọi nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội.

Kính thưa các vị đại biểu!

Tôi đề nghị ngay sau khi kết thúc kỳ họp, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động với tiến độ, trách nhiệm và sản phẩm cụ thể; với tinh thần và quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

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(*) Tiêu đề của Tòa soạn.