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Khai mạc Lễ hội Chá Mùn năm 2026

Nguyễn Hợi
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(Baothanhhoa.vn) - Tối 17/10, xã Yên Thắng tổ chức khai mạc Lễ hội Chá Mùn năm 2026 với chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Mường Đeng - Hành trình di sản”, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham dự.

Khai mạc Lễ hội Chá Mùn năm 2026

Tối 17/10, xã Yên Thắng tổ chức khai mạc Lễ hội Chá Mùn năm 2026 với chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Mường Đeng - Hành trình di sản”, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham dự.

Khai mạc Lễ hội Chá Mùn năm 2026

Màn hòa tấu trống khai hội và tiết mục hát múa “Mường ta mở hội” tại Lễ hội Chá Mùn năm 2026.

Lễ hội Chá Mùn của người Thái ở Yên Thắng được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024. Đây là sự ghi nhận những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Thái, đồng thời khẳng định vai trò của các thế hệ nghệ nhân và Nhân dân trong gìn giữ, thực hành, trao truyền di sản.

Chương trình khai mạc Lễ hội Chá Mùn năm 2026 mở đầu bằng màn hòa tấu trống khai hội và tiết mục hát múa “Mường ta mở hội”, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi.

Sau diễn văn khai mạc của lãnh đạo xã, nghi thức đánh chiêng khai hội được tổ chức, chính thức mở đầu chuỗi hoạt động của lễ hội.

Khai mạc Lễ hội Chá Mùn năm 2026

Các tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Mường Đeng - Hành trình di sản”.

Điểm nhấn của chương trình là đêm nghệ thuật “Mường Đeng - Hành trình di sản”, được dàn dựng thành 3 chương: “Thuở khai bản, dựng mường”, “Sắc màu văn hóa” và “Chá Mùn - gọi mùa bình an”.

Thông qua các tiết mục ca múa nhạc, phim ngắn giới thiệu nguồn gốc lễ hội và màn tái hiện trích đoạn nghi lễ Chá Mùn do các câu lạc bộ văn hóa dân gian biểu diễn, chương trình tái hiện quá trình hình thành bản mường, khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc xã Yên Thắng.

Khai mạc Lễ hội Chá Mùn năm 2026

Màn tái hiện nghi lễ Chá Mùn tại chương trình khai mạc Lễ hội Chá Mùn năm 2026.

Không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, Lễ hội Chá Mùn còn là dịp quảng bá hình ảnh đất và người Yên Thắng, giới thiệu tiềm năng du lịch cộng đồng, góp phần thu hút du khách đến khám phá, trải nghiệm văn hóa địa phương.

Lễ hội Chá Mùn năm 2026 diễn ra đến hết ngày 18/10 với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các trò chơi, trò diễn dân gian, chợ phiên và trải nghiệm ruộng bậc thang phục vụ Nhân dân, du khách.

Khai mạc Lễ hội Chá Mùn năm 2026

Đông đảo đại biểu, người dân và du khách tham dự chương trình khai mạc Lễ hội Chá Mùn năm 2026.

Từ những nghi lễ truyền thống đến các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa, Lễ hội Chá Mùn tiếp tục khẳng định sức sống của di sản trong cộng đồng người Thái ở Yên Thắng, góp phần trao truyền các giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ.

Nguyễn Hợi

Từ khóa:

#Lễ hội Chá Mùn #xã Yên Thắng #Khai mạc #Chương trình nghệ thuật #Di sản #Mường #Hành trình #Trải nghiệm #văn hóa phi vật thể quốc gia #Câu lạc bộ văn hóa

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