Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Khai mạc giải thể thao chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Hợp tác xã Yên Trường

Hiệp Thương (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7/11, xã Yên Trường đã tổ chức khai mạc Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hợp tác xã Yên Trường (11/12/1961 - 11/12/2026), ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Khai mạc giải thể thao chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Hợp tác xã Yên Trường

Sáng 7/11, xã Yên Trường đã tổ chức khai mạc Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hợp tác xã Yên Trường (11/12/1961 - 11/12/2026), ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Khai mạc giải thể thao chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Hợp tác xã Yên Trường

Các đội tham gia giải.

Giải diễn ra từ ngày 7 đến 22/11 với sự tham gia của 16 đội đến từ các cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn xã, với tổng số 335 vận động viên, tranh tài ở 3 môn gồm: bóng đá, bóng chuyền hơi nam, nữ và Pickleball nam, nữ.

Khai mạc giải thể thao chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Hợp tác xã Yên Trường

Các trận đấu bóng chuyền diễn ra hào hứng, những pha bóng đẹp mắt.

Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, chuyên môn và công tác tổ chức, giải đấu mang đến những trận tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp Nhân dân.

Hiệp Thương (CTV)

Từ khóa:

#xã Yên Trường #Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc #Bác Hồ về thăm #Kỷ niệm #Khai mạc #Giải thể #văn hóa Việt Nam #Hợp tác #chào mừng #Bóng chuyền hơi

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ai sẽ thay Mai Xuân Hợp ngồi “ghế nóng” CLB Thanh Hóa?

Ai sẽ thay Mai Xuân Hợp ngồi “ghế nóng” CLB Thanh Hóa?

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5/11 là thời điểm kết thúc 60 ngày tạm quyền của HLV Mai Xuân Hợp tại CLB Thanh Hóa. Trong bối cảnh đội bóng xứ Thanh cần một HLV trưởng đáp ứng tiêu chuẩn bằng cấp theo quy định của V.League. Ai sẽ tiếp quản “ghế nóng” và vai trò của Mai Xuân...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh