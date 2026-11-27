Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Thanh Hóa có 6 VĐV vào chung kết các môn võ, giành thêm 3 HCĐ

Sáng 27/11, đoàn Thể thao Thanh Hóa ghi nhận nhiều kết quả tích cực tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khi có 6 VĐV giành quyền vào chung kết ở các môn Wushu, Pencak Silat và Võ cổ truyền. Bên cạnh đó, đoàn giành thêm 3 HCĐ ở các môn Đá cầu, Võ cổ truyền và Pencak Silat. Ở môn Bơi, Hoàng Thị Trang và Lương Thị Minh Nguyệt cùng góp mặt tại chung kết 200m ngửa nữ, trong khi Lương Văn Thao vượt qua vòng loại 100m nam môn Điền kinh.

Thành tích đoàn thể thao Thanh Hóa ngày 27/11: 3 HCĐ: Hoàng Hải Yến – Hoàng Thị Thu Phương (Đá cầu đôi nữ), Trần Thị Hạnh (Võ cổ truyền) và Lê Bá Kết (Pencak Silat).

11h00 - Pencak Silat Thanh Hóa có 3 võ sĩ vào chung kết, Lê Bá Kết giành HCĐ

Đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa có khởi đầu tích cực trong ngày thi đấu 27/11 khi 3 trong số 4 võ sĩ tranh tài ở loạt bán kết buổi sáng giành chiến thắng, qua đó góp mặt tại chung kết.

Lê Thị Vân Anh (phải) giành quyền vào chung kết nội dung đối kháng hạng 60 kg nữ.

Các VĐV giành quyền tranh HCV gồm Lê Thị Vân Anh (60kg nữ), Lường Thị Vân (50kg nữ) và Vũ Văn Kiên (60kg nam).

Trong khi đó, Lê Bá Kết (70kg nam) dừng bước tại bán kết và giành HCĐ.

Các trận bán kết còn lại của Pencak Silat Thanh Hóa dự kiến tiếp tục diễn ra trong buổi chiều.

10h30 - Trần Thị Hậu vào chung kết Võ cổ truyền, Trần Thị Hạnh giành HCĐ

Hai chị em ruột Trần Thị Hậu và Trần Thị Hạnh đã hoàn thành các trận bán kết ở môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với những kết quả khác nhau.

Ở hạng cân trên 64–68kg nữ, Trần Thị Hậu giành chiến thắng trước đại diện Thái Nguyên, trở thành VĐV đầu tiên của Võ cổ truyền Thanh Hóa giành quyền vào chung kết trong ngày 27/11.

Trần Thị Hậu giành quyền vào chung kết hạng cân 64-68 kg nữ.

Trong khi đó, Trần Thị Hạnh dừng bước tại bán kết hạng cân trên 60–64kg nữ trước đại diện Công an Nhân dân, qua đó giành HCĐ.

Đây là kết quả đáng ghi nhận với Trần Thị Hạnh trong lần trở lại Đại hội sau 2 năm nghỉ thi đấu. Đáng chú ý, cả hai chị em từng giành HCV tại Đại hội năm 2022.

10h20 - Wushu Thanh Hóa có 2 võ sĩ vào chung kết Sanda nữ

Đội tuyển Wushu Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực khi Nguyễn Thị Như Quỳnh và Phạm Thị Linh cùng giành chiến thắng ở bán kết, qua đó giành quyền vào chung kết các hạng cân Sanda nữ.

Ở hạng cân 52kg nữ, Nguyễn Thị Như Quỳnh vượt qua đối thủ đến từ Công an Nhân dân. Trong khi đó, Phạm Thị Linh đánh bại đại diện Hà Nội tại bán kết hạng cân 70kg nữ.

Với hai suất chung kết, Wushu Thanh Hóa tiếp tục đứng trước cơ hội giành thêm HCV sau thành tích của Phạm Nguyễn Hoài Nam ở nội dung quyền Thái cực kiếm Trần Gia ngày 26/11.

10h15 - Lương Văn Thao giành quyền vào bán kết 100m nam

VĐV Lương Văn Thao của Thanh Hóa đã hoàn thành vòng loại nội dung 100m nam môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, qua đó giành quyền vào bán kết.

10h00 - Đá cầu Thanh Hóa giành HCĐ nội dung đôi nữ

Cặp VĐV Hoàng Hải Yến – Hoàng Thị Thu Phương đã giành HCĐ nội dung đôi nữ môn Đá cầu trong nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Trong trận bán kết diễn ra sáng 27/11, hai VĐV Thanh Hóa không thể giành chiến thắng, qua đó khép lại hành trình tranh tài với vị trí đồng hạng ba.

Trước đó, Hoàng Hải Yến và Hoàng Thị Thu Phương đã vượt qua đại diện TP. Huế với tỷ số 2-1 để giành quyền vào bán kết.

9h30 - Hai kình ngư Thanh Hóa vào chung kết 200m ngửa nữ

Đội tuyển Bơi Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực khi Hoàng Thị Trang và Lương Thị Minh Nguyệt cùng vượt qua vòng loại nội dung 200m ngửa nữ, giành quyền góp mặt tại chung kết.

Kết quả nội dung 200m bơi ngửa.

Ở nội dung này, đối thủ đáng chú ý nhất là Nguyễn Thị Ánh Viên, kình ngư giàu kinh nghiệm và được đánh giá cao ở các cự ly bơi ngửa.

Trận chung kết sẽ là cơ hội để hai VĐV Thanh Hóa cạnh tranh thành tích, tiếp nối dấu ấn của đội tuyển Bơi sau HCV phá kỷ lục quốc gia của Phạm Thị Vân ngày 26/11.

9h00 - Xe đạp Thanh Hóa xếp thứ 6 nội dung bộ đôi 500m tốc độ nữ

Hai tay đua Phạm Thị My và Hà Ngọc Diệp hoàn thành phần thi nội dung bộ đôi 500m tốc độ nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, xếp thứ 6 chung cuộc.

Trước đó, Phạm Thị My đã giành HCB cho Xe đạp Thanh Hóa trong ngày thi đấu 26/11. Đội tuyển tiếp tục chương trình tranh tài ở các nội dung còn lại.

Ngày 26/11 đánh dấu sự khởi sắc của đoàn Thể thao Thanh Hóa khi giành thêm 6 huy chương, trong đó có 2 HCV của Phạm Nguyễn Hoài Nam (Wushu) và Phạm Thị Vân (Bơi). Đặc biệt, Phạm Thị Vân giành HCV 50m bướm nữ với thành tích 27 giây 06, phá kỷ lục quốc gia và khép lại kỳ Đại hội thứ hai liên tiếp giành HCV.

Ba tấm HCB thuộc về Phạm Thị My (Xe đạp), Phạm Ngọc Châm (Taekwondo) và Nguyễn Đức Sơn (Golf). Trong khi đó, Nguyễn Thị Hương giành HCĐ Taekwondo hạng cân 73kg nữ.

Bước sang ngày 27/11, tâm điểm là loạt trận bán kết của các môn võ đối kháng. Võ cổ truyền Thanh Hóa có 7 VĐV góp mặt tại bán kết, trong đó đáng chú ý là hai chị em Trần Thị Hạnh và Trần Thị Hậu, những võ sĩ từng giành HCV tại Đại hội năm 2022. Bên cạnh đó, Nguyễn Khắc Hoàng, Nguyễn Chí Đạt, Lữ Minh Giáp, Lê Văn Sơn và Lương Minh Cảnh cũng bước vào những cuộc đối đầu quan trọng.

Võ cổ truyền bước vào loạt trận bán kết ngày 27/11.

Ở môn Pencak Silat, sau ngày thi đấu 26/11 có 6 võ sĩ giành chiến thắng ở tứ kết, Thanh Hóa tiếp tục tranh tài ở 8 hạng cân trong ngày hôm nay. Những gương mặt đáng chú ý gồm Lê Thị Vân Anh, Lường Thị Vân, Vũ Văn Kiên, Lê Bá Kết, Dương Thị Hải Quyên, Lương Văn Quê, Nguyễn Thế Vũ và Trần Bá Duy.

Boxing cũng bước vào ngày thi đấu quan trọng với hai trận bán kết của Trần Thị Linh và Đỗ Xuân Anh. Trong khi đó, Wushu có Nguyễn Thị Như Quỳnh và Phạm Thị Linh tranh tài ở các hạng cân Sanda nữ, tiếp tục hướng tới mục tiêu giành thành tích cao.

Ở môn Đá cầu trong nhà, cặp Hoàng Hải Yến – Hoàng Thị Thu Phương bước vào bán kết đôi nữ sau chiến thắng 2-1 trước đại diện TP. Huế trong ngày ra quân.

Bên cạnh các môn võ, Bơi, Điền kinh, Bắn cung, Bắn súng, Golf và Xe đạp tiếp tục chương trình thi đấu. Đáng chú ý, đội tuyển Điền kinh Thanh Hóa bước vào tranh tài các nội dung tiếp sức 4x400m nam và nữ trong buổi tối.

Lịch thi đấu của đoàn Thanh Hóa ngày 27/11 6h30 - GOLF (Sân Golf Leman Củ Chi, TP.HCM) Đồng đội nam (6h30): Đội tuyển Thanh Hóa tranh tài. Đồng đội nữ (7h00): Đội tuyển Thanh Hóa tranh tài. 8h00 - ĐIỀN KINH (Sân vận động Thống Nhất, TP.HCM) Vòng loại 100m nam (8h00): Lương Văn Thao. Tiếp sức 4x400m nam (18h30): Đội tuyển Thanh Hóa. Tiếp sức 4x400m nữ (18h30): Đội tuyển Thanh Hóa. 8h00 - ĐÁ CẦU TRONG NHÀ (Nhà thi đấu TDTT phường Bình Phú, TP.HCM) Bán kết đôi nữ: Hoàng Hải Yến – Hoàng Thị Thu Phương. 8h00 - XE ĐẠP (Đường Rừng Sác, xã Cần Giờ, TP.HCM) Bộ đôi 500m tốc độ nữ (8h00): Hà Ngọc Diệp, Phạm Thị My. Chung kết 3km tính giờ đồng đội nữ (14h30, khu vực Vinhomes Green Paradise): Bùi Đàm Mai Chi, Hà Ngọc Diệp, Phạm Thị My, Lê Thị Huyền. 8h30 - PENCAK SILAT (Nhà thi đấu đa môn phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) Buổi sáng (8h30): 60kg nữ: Lê Thị Vân Anh gặp VĐV Hà Tĩnh. 50kg nữ: Lường Thị Vân gặp VĐV Quân đội. 60kg nam: Vũ Văn Kiên gặp VĐV Quảng Ninh. 70kg nam: Lê Bá Kết gặp VĐV Phú Thọ. Buổi chiều (14h30): 55kg nữ: Dương Thị Hải Quyên gặp VĐV Phú Thọ. 55kg nam: Lương Văn Quê gặp VĐV Đà Nẵng. 65kg nam: Nguyễn Thế Vũ gặp VĐV Quảng Ninh. 75kg nam: Trần Bá Duy gặp VĐV Quảng Ninh. 8h30 - WUSHU (Nhà thi đấu TP. Đồng Nai) Sanda 52kg nữ: Nguyễn Thị Như Quỳnh gặp VĐV Công an Nhân dân. Sanda 70kg nữ: Phạm Thị Linh gặp VĐV Hà Nội. 8h30 - BẮN SÚNG (Trường bắn Bộ Tư lệnh, TP.HCM) Nội dung 3x20 nữ: Vũ Thị Hải, Mạch Thị Thương, Tạ Trang Thư. Nội dung Trap nữ: Phạm Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Tú Anh, Lê Thị Giang. 9h00 - BƠI (CLB Bơi Lặn Phú Thọ, TP.HCM) Vòng loại 200m ngửa nữ: Hoàng Thị Trang. Lịch chung kết sẽ tiếp tục được cập nhật. 9h00 - VÕ CỔ TRUYỀN (Nhà thi đấu TDTT phường Tân Phú, TP.HCM) Các trận bán kết đối kháng: 60–64kg nữ: Trần Thị Hạnh gặp VĐV Công an Nhân dân. 64–68kg nữ: Trần Thị Hậu gặp VĐV Thái Nguyên. 57–60kg nam: Nguyễn Khắc Hoàng gặp VĐV TP.HCM. 60–64kg nam: Nguyễn Chí Đạt gặp VĐV Quân đội. 64–68kg nam: Lữ Minh Giáp gặp VĐV Đà Nẵng. 68–72kg nam: Lê Văn Sơn gặp VĐV Gia Lai. 80–85kg nam: Lương Minh Cảnh gặp VĐV Quân đội. 9h00 - BILLIARDS & SNOOKER (Nhà thi đấu TDTT Nguyễn Du, TP.HCM) Các nội dung thi đấu tiếp theo đang được cập nhật về danh sách VĐV và đối thủ. 14h00 - BẮN CUNG (Sân vận động Lam Sơn) Nội dung cung 3 dây đồng đội nam – nữ, với các VĐV: Nguyễn Minh Quý, Nguyễn Trọng Hải, Lê Văn Lực, Từ Thị Nam và Phạm Hạnh Nguyên. 15h00 - BOXING (Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM) Bán kết 63–66kg nữ: Trần Thị Linh gặp VĐV Quảng Ngãi. Bán kết 48–51kg nam: Đỗ Xuân Anh gặp VĐV Gia Lai. Thời gian thi đấu có thể thay đổi theo lịch điều hành của Ban tổ chức.

HS