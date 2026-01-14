Kế hoạch thực hiện Hiệp định UNECE 1958 về phương tiện giao thông đường bộ

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 12/1/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định UNECE 1958.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật với phương tiện giao thông đường bộ.

Mục tiêu của của việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định UNECE 1958 (Hiệp định về việc chấp nhận các quy định kỹ thuật hài hòa của Liên Hợp Quốc đối với phương tiện giao thông đường bộ, phụ tùng và thiết bị được lắp, sử dụng trên phương tiện và điều kiện thừa nhận lẫn nhau đối với phê duyệt kiểu loại được cấp trên cơ sở các quy định này của Liên Hợp Quốc) để bảm bảo thực thi hiệu quả Hiệp định UNECE 1958 nhằm tăng cường lợi ích của Việt Nam khi thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVFTA) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (Hiệp định UKVFTA), thông qua việc thừa nhận lẫn nhau đối với phê duyệt kiểu loại (chứng nhận) trong lĩnh vực xe cơ giới.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, phụ tùng và thiết bị được lắp, sử dụng trên phương tiện giao thông đường bộ.

Nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ thực thi Hiệp định

Theo Kế hoạch, các Bộ, ngành, cơ quan chức năng liên quan tổ chức phổ biến về Hiệp định UNECE 1958 tới các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp có liên quan; thiết lập đầu mối thông tin về Hiệp định UNECE 1958 của Bộ Xây dựng nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn, làm rõ các nội dung cam kết, những vấn đề liên quan đến Hiệp định.

Tập huấn, đào tạo nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ thực thi Hiệp định UNECE 1958 và cung cấp thông tin về Hiệp định cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan và xây dựng, xuất bản ấn phẩm, tài liệu giới thiệu và nghiên cứu về Hiệp định UNECE 1958 và việc tham gia của Việt Nam, định hướng dư luận xã hội những thay đổi khi Việt Nam tham gia Hiệp định với cách tiếp cận tích cực.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch và tham gia các phiên họp đại hội đồng, các phiên họp nhóm công tác trong khuôn khổ Diễn đàn Thế giới về hài hòa quy định cho xe cơ giới của Liên Hợp Quốc (WP.29) và các cuộc họp khác có liên quan; phối hợp, hợp tác với các nước thành viên tham gia Hiệp định UNECE 1958 nhằm xây dựng, hoàn thiện các thiết chế cần thiết để thực thi Hiệp định; hoàn thiện cơ cấu tổ chức của cơ quan đầu mối và các đơn vị phối hợp liên quan thuộc các Bộ, ngành nhằm thực thi Hiệp định UNECE 1958 một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu với các bên liên quan thuộc phạm vi của Hiệp định UNECE 1958 về việc chứng nhận phương tiện giao thông đường bộ, phụ tùng và thiết bị được lắp, sử dụng trên phương tiện...

Về công tác xây dựng pháp luật, thể chế, các Bộ, ngành, cơ quan chức năng liên quan sẽ rà soát các điều ước quốc tế về lĩnh vực giao thông cơ giới đường bộ mà Việt Nam là thành viên để đề xuất xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (nếu cần thiết) quy định, hướng dẫn việc thừa nhận lẫn nhau đối với các Quy định kỹ thuật của Liên Hợp Quốc (UNR) khi Việt Nam chấp nhận các UNR; rà soát các quy chuẩn kỹ thuật (QCVN), tiêu chuẩn kỹ thuật (TCVN) hiện tại, kịp thời đề xuất xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo hướng hài hòa với nguyên tắc của Hiệp định UNECE 1958 và có lộ trình...

Định kỳ đánh giá tác động của Hiệp định UNECE 1958 đối với các ngành sản xuất trong nước

Các nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, quản lý, tài chính và các biện pháp cần thiết khác để thực hiện Hiệp định gồm: Thực hiện thủ tục thừa nhận giấy chứng nhận kiểu loại theo quy định của UNR đối với: phương tiện giao thông đường bộ; phụ tùng, thiết bị được lắp, sử dụng trên phương tiện và phương tiện giao thông đường bộ phục vụ nông nghiệp và lâm nghiệp; rà soát, nâng cao năng lực kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng thử nghiệm cho phù hợp với tình hình kinh tế và lộ trình thực hiện và tăng cường công tác quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đối với phương tiện giao thông đường bộ, phụ tùng và thiết bị liên quan theo các quy định của Hiệp định UNECE 1958; tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu; định kỳ đánh giá những tác động của Hiệp định UNECE 1958 đối với các ngành sản xuất trong nước có liên quan và đề xuất các biện pháp cụ thể trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành này...

Bộ Xây dựng là cơ quan đầu mối thực hiện Hiệp định UNECE 1958, có nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này trên phạm vi cả nước.

