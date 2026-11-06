Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026:

Karate “mở hàng” huy chương, đưa thể thao Thanh Hóa trở lại Top 10

Sau ngày thi đấu 6/11, đội tuyển Karate Thanh Hóa đã mang về những tấm huy chương đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, gồm 1 HCB và 2 HCĐ. Trong đó, Nguyễn Thị Dung để lại dấu ấn với hành trình tiến vào chung kết nội dung Kumite 68kg nữ và giành HCB sau khi chạm trán đối thủ rất mạnh đến từ đoàn Hà Nội.

Nguyễn Thị Dung (phải) giành HCB đầu tiên cho Karate Thanh Hóa.

Tâm điểm của Karate Thanh Hóa trong ngày thi đấu hôm nay là Nguyễn Thị Dung ở nội dung Kumite 68kg nữ. Nữ võ sĩ xứ Thanh có hành trình ấn tượng khi lần lượt vượt qua Thảo Nguyên (Đồng Tháp) ở trận ra quân, Phương Thúy (Ninh Bình) tại tứ kết và Trung Duyên (TP Đà Nẵng) ở bán kết với tỷ số 6-2 để giành quyền vào trận tranh HCV.

Ở chung kết, Nguyễn Thị Dung đối đầu Đinh Thị Hương (Hà Nội), một trong những gương mặt nổi bật của Karate Việt Nam ở nội dung Kumite nữ.

Võ sĩ Thanh Hóa có khởi đầu đầy quyết tâm và là người ghi điểm trước. Tuy nhiên, trước đối thủ sở hữu kinh nghiệm và đẳng cấp đã được khẳng định ở đấu trường quốc tế, Dung không thể duy trì lợi thế, để Đinh Thị Hương vượt lên và giành chiến thắng chung cuộc. Nguyễn Thị Dung nhận HCB.

Đinh Thị Hương sinh năm 1996, là tuyển thủ quốc gia thuộc đơn vị Hà Nội. Hương hiện là đương kim vô địch hạng 68kg nữ tại SEA Games 33.

Nguyễn Văn Hợp và Lê Đình An mang về 2 tấm huy chương đồng cho Karate Thanh Hóa trong sáng 6/11. Đồ hoạ: AI hỗ trợ

Ở lượt trận sáng 6/11, Karate Thanh Hóa cũng đón nhận hai tấm HCĐ ở các nội dung Kumite nam. Nguyễn Văn Hợp giành HCĐ hạng cân 60kg nam, trong khi Lê Đình An mang về thêm một tấm HCĐ ở hạng cân 67kg nam.

Đáng chú ý, Lê Đình An đã thể hiện bản lĩnh trong hành trình tiến sâu tại giải. Sau khi vượt qua Chí Nghĩa (TP Cần Thơ) ở vòng 1/16, võ sĩ Thanh Hóa tiếp tục tạo dấu ấn tại tứ kết bằng chiến thắng ngược dòng 4-3 trước Hoàng Tân (TP Đà Nẵng).

Với 1 HCB và 2 HCĐ vừa giành được từ môn Karate, thể thao Thanh Hóa hiện có tổng cộng 1 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ, tạm xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội.

Tại Đại hội lần này, thể thao Thanh Hóa đặt mục tiêu giành từ 44 đến 47 HCV, phấn đấu giữ vị trí trong nhóm 6-7 đoàn dẫn đầu toàn quốc.

Thanh Hóa xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp sau ngày 6/11.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X hiện mới khởi tranh 3 môn thi đấu. Trong những ngày tới, thể thao xứ Thanh tiếp tục đặt kỳ vọng vào môn Karate với sự góp mặt của Trương Thị Thương ở hạng cân trên 68kg nữ.

Bên cạnh đó, đội tuyển Kickboxing sẽ chính thức bước vào tranh tài từ ngày 7/11, trong khi môn Vovinam khởi tranh từ ngày 11/11. Đây đều là những môn được kỳ vọng sẽ mang về thêm huy chương, góp phần cải thiện vị trí của đoàn thể thao Thanh Hóa trên bảng tổng sắp.

Hoàng Sơn