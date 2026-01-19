Iran cảnh báo Mỹ về khả năng xảy ra xung đột toàn diện

Chính quyền Iran ngày 18/1 cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu Mỹ tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào, trong bối cảnh hệ thống tư pháp nước này phát tín hiệu có thể áp dụng án tử hình đối với một số người bị bắt trong làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tuần qua.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Kibrispostasi

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố trên mạng xã hội X rằng, Tehran sẽ có “phản ứng nghiêm khắc và đáng tiếc” trước bất kỳ hành động gây hấn nào, đồng thời khẳng định mọi đe dọa nhằm vào Lãnh tụ tối cao Iran tương đương với việc đối đầu trực tiếp với quốc gia này. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói, bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei sẽ bị Tehran coi là hành động tương đương với một “cuộc chiến tranh toàn diện” chống lại Iran.

Những tuyên bố cứng rắn từ Tehran xuất hiện chỉ một ngày sau khi ông Trump công khai chỉ trích Lãnh tụ tối cao Iran. Trong cuộc phỏng vấn với Politico ngày 17/1, Tổng thống Mỹ nói rằng: “Đã đến lúc tìm kiếm một ban lãnh đạo mới ở Iran".

Theo một quan chức Iran tại khu vực, ít nhất 5.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc, trong đó có khoảng 500 nhân viên an ninh. Các cuộc biểu tình bùng phát từ tháng trước tại khu chợ Grand Bazaar ở Tehran do bất mãn kinh tế, sau đó nhanh chóng lan rộng và mang màu sắc chính trị, thu hút nhiều tầng lớp xã hội tham gia.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn đang lan rộng khắp đất nước. Ảnh: AP

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo có thể can dự nếu các vụ hành quyết được tiến hành. Ông Trump cho biết Washington đang theo dõi sát tình hình, đồng thời đã điều chỉnh hiện diện quân sự tại khu vực.

Người phát ngôn Tư pháp Iran Asghar Jahangir cho biết một số hành vi trong các cuộc biểu tình bị xếp vào tội danh “Mohareb” – thuật ngữ pháp lý Hồi giáo có mức xử phạt cao nhất. Tuyên bố này làm gia tăng lo ngại quốc tế về khả năng Iran tiếp tục áp dụng các biện pháp cứng rắn.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thừa nhận có “hàng nghìn người thiệt mạng”, đồng thời quy trách nhiệm cho các nhóm bị cáo buộc có liên hệ với nước ngoài. Các tổ chức nhân quyền cho biết hàng chục nghìn người đã bị bắt, trong khi tình trạng gián đoạn internet vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters