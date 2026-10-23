IMF: Kinh tế Trung Đông sẽ suy giảm 1,3% trong năm nay

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố báo cáo Triển vọng kinh tế khu vực Trung Đông và Trung Á tháng 10. Báo cáo nhận định, xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã tác động đến các lĩnh vực như sản xuất năng lượng, vận tải biển, thương mại và du lịch. Theo đó, kinh tế khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Afghanistan và Pakistan được dự báo sẽ suy giảm 1,3% trong năm 2026.

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Giám đốc Vụ Trung Đông và Trung Á của IMF, ông Jihad Azour, dự báo trong số các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), ngoại trừ Oman, các nền kinh tế thành viên còn lại đều sẽ suy giảm trong năm nay.

Trong khi đó, các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ cho thấy khả năng chống chịu nhất định. IMF cho rằng nhu cầu trong nước, kiều hối từ nước ngoài, nguồn thu từ du lịch và môi trường tài chính tương đối thuận lợi đã hỗ trợ các nền kinh tế này.

IMF dự báo, nếu xung đột trong khu vực hạ nhiệt vào đầu năm 2027 và hoạt động thương mại dần trở lại bình thường, tăng trưởng kinh tế tại Trung Đông, Bắc Phi, Afghanistan và Pakistan có thể phục hồi trong năm 2027. Tuy nhiên, tổ chức này cũng lưu ý rằng, ngay cả khi tăng trưởng phục hồi, tốc độ tăng trưởng của một số nền kinh tế vẫn có thể thấp hơn mức dự báo trước khi xung đột xảy ra.

Trước tình hình hiện nay, IMF kêu gọi các quốc gia trong khu vực ưu tiên duy trì ổn định giá cả và bảo đảm tính bền vững của tài chính công, đồng thời tăng cường khả năng ứng phó với các cú sốc từ bên ngoài.

IMF cũng nhấn mạnh các quốc gia cần kết hợp ứng phó với cuộc khủng hoảng hiện nay với việc thúc đẩy các cải cách dài hạn. Theo đó, các nước cần nâng cao năng suất, tạo việc làm, thúc đẩy đa dạng hóa thương mại và hoạt động kinh tế, tăng cường hội nhập kinh tế khu vực, đồng thời khai thác hiệu quả hơn công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.

IMF cho biết việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hằng năm tại Trung Đông và Trung Á thêm 0,1-0,6 điểm phần trăm trong trung hạn, tùy thuộc vào mức độ sẵn sàng về kỹ thuật số của từng quốc gia và khả năng tích hợp công nghệ này vào các hoạt động sản xuất.

Thanh Vân