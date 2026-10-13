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Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2026

Linh Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 13/10, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em quốc tế (SCI) - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tổ chức Chương trình truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động xây dựng trường học an toàn, hướng tới tương lai bền vững.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2026

Chiều 13/10, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em quốc tế (SCI) - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tổ chức Chương trình truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động xây dựng trường học an toàn, hướng tới tương lai bền vững.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2026

Các đại biểu tham dự chương trình.

Dự chương trình có đại diện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức Cứu trợ Trẻ em quốc tế; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2026

Đại tá Nguyễn Sơn Hà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, để làm rõ hơn những tác động của thiên tai đối với trường học, học sinh cũng như kế hoạch và phương án ứng phó, các đại biểu, nhà quản lý, nhà khoa học và chuyên gia đã trình bày tham luận về cơ sở khoa học của các hiện tượng cực đoan, khung phân tích rủi ro, những mô hình thích ứng sinh thái, giải pháp phi công trình dựa vào thiên nhiên, kinh nghiệm trong công tác ứng phó thiên tai tại các vùng trọng điểm...

Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2026

Đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em quốc tế phát biểu tại chương trình.

Đây là nguồn tư liệu khoa học quý báu, giúp các nhà hoạch định chính sách, các cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương hoàn thiện các kịch bản ứng phó, giảm thiểu thấp nhất rủi ro và tổn thất sinh thái trước thiên tai.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2026

Các đại biểu cùng các em học sinh thực hiện nghi thức cam kết hành động vì một tương lai xanh, an toàn, bền vững.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã tham quan Trung tâm Giáo dục Biến đổi khí hậu, Trường Đại học Hồng Đức và thảo luận kế hoạch hợp tác với chủ đề “Thúc đẩy giáo dục biến đổi khí hậu và năng lực thích ứng; kỹ năng xanh cho thế hệ trẻ tại Thanh Hóa”, hướng tới triển khai các hoạt động phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2026

Ban Tổ chức trao 30 suất quà hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2026.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao 30 suất quà hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Linh Hương

Từ khóa:

#Trường Đại học Hồng Đức #Quốc tế #Rủi ro #Hưởng ứng #Chương trình #Văn phòng đại diện #Chính quyền địa phương #tổ chức #Phòng chống thiên tai #Truyền thông

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