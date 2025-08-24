Hướng dẫn cách đảm bảo an toàn điện trong mưa bão

Để đảm bảo công tác vận hành, an toàn cho con người và tài sản, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng do ảnh hưởng của bão số 5, Đội Quản lý điện lực khu vực (QLĐLKV) Hoằng Hóa đã phát đi thông báo về các nguy cơ gây mất an toàn có thể xảy ra trong mưa bão và các biện pháp phòng tránh.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra các thiết bị điện.

Về nguy cơ đứt dây đường dây trung, hạ thế: Không tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện, khi phát hiện đứt dây, đổ cột, bà con phải đứng cách đường dây ít nhất 10m, cử người cảnh giới và gọi điện báo cho đơn vị quản lý vận hành qua số điện thoại: 02378.852.678.

Nguy cơ đổ cột: Không đào đất gây lún sụt công trình lưới điện cao áp, trạm điện. Không đứng dưới gốc cột điện khi trời mưa to và dông sét.

Nguy cơ cột ăng ten, giàn giáo, biển, hộp quảng cáo và các vật dụng khác đổ vào đường dây: Không lắp đặt ăng ten thu phát sóng, dây phơi, giàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi đổ, rơi có thể va chạm vào công trình lưới điện cao áp. Tuyệt đối không tự ý tháo gỡ cột ăng ten, giàn giáo, biển hộp quảng cáo đang đổ, va quyệt vào đường dây, không lại gần, cử người cảnh giới.

Nguy cơ cây đổ vào đường dây: Không trồng cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây dẫn điện trên không, trạm điện, phát tỉa cây có nguy cơ đổ vào đường dây trước khi mưa bão đổ bộ vào. Tuyệt đối không tự ý tháo gỡ cây cối và các vật dụng khác đang đổ, va quyệt vào đường dây, không lại gần, cử người cảnh giới.

Nguy cơ mất an toàn do bị nhiễm điện: Do các tuyến đường dây 0,4kV đặc biệt là dây ra sau công tơ về các hộ gia đình đã sử dụng lâu ngày, cách điện bị lão hóa, qua bão lũ, gió lốc va chạm đã làm vỡ cách điện, đứt dây, sau khi nguồn điện được khôi phục đã gây nhiễm điện.

Tự kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn về các điện, sự toàn vẹn của dây cho dây ra sau công tơ, sử dụng bút thử điện hạ áp kiểm tra sự nhiễm điện.

Khi nhà ngập nước, mưa bão làm tốc mái, đổ tường... nên cắt cầu dao điện.

Khi có mưa lũ, dông sét hạn chế ra đường nhằm tránh các sự cố bất ngờ xảy ra như, sét đánh, dây điện đứt, cột điện đổ, sứ vỡ, cây đổ, rò điện...

Nguy cơ mất an toàn do việc tự kéo dây, đấu nối các nguồn điện khác trong sử dụng (nguồn điện từ lưới 0,4kV sau các trạm biến áp đã được đóng điện sau sử lý, nguồn từ các hộ gia đình đã có điện từ đường dây 0,4kV sau các trạm biến áp đã được xử lý đóng điện...): Không tự ý kéo dây lấy nguồn điện sử dụng từ các nguồn điện khác khi không đảm bảo các điều kiện về an toàn theo quy định.

Nguy cơ phóng điện do vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện: Không xây dựng các công trình kiến trúc, lắp đặt biển, hộp quảng cáo, đắp đất, xếp các loại vật liệu, thiết bị hoặc để phế thải phía dưới đường dây điện, không sử dụng cột điện, trạm điện để làm nhà, lều quán, buộc gia súc gần, không mang vác vật cồng kềnh lưu thông phía dưới và gần đường dây vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện quy định tại điều 13 Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 4/3/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

Nhóm PV Thời sự