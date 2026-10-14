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Hướng dẫn các HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia “chợ sản phẩm trực tuyến”

Lê Hòa
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(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày (13 và 14/10), Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khoa học Kinh tế hợp tác, thuộc Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn các HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia “Chợ sản phẩm trực tuyến”. 

Hướng dẫn các HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia “chợ sản phẩm trực tuyến”

Trong 2 ngày (13 và 14/10), Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khoa học Kinh tế hợp tác, thuộc Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn các HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia “Chợ sản phẩm trực tuyến”.

Hướng dẫn các HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia “chợ sản phẩm trực tuyến”

Giảng viên Đinh Thanh Tùng trình bày nội dung tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được Giảng viên Đinh Thanh Tùng và Trịnh Anh Tuấn đến từ Viện Khoa học Kinh tế hợp tác, Liên minh HTX Việt Nam trao đổi, hướng dẫn đăng ký tài khoản, tạo lập và vận hành gian hàng, đăng sản phẩm; kỹ năng chụp ảnh, quay video sản phẩm, cập nhật hình ảnh, mô tả sản phẩm; tiếp nhận và xử lý đơn hàng, đóng gói, bảo quản, giao nhận, vận chuyển; thanh toán, chăm sóc khách hàng và kỹ năng tham gia các chương trình khuyến mại.

Các học viên còn được các giảng viên trực tiếp hướng dẫn thiết kế bao bì, nhãn hiệu, đóng gói; quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và các quy định pháp luật cơ bản khi kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Từ đó học viên có thêm kỹ năng, kiến thức để đưa các sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử trở thành động lực mạnh mẽ giúp các HTX và đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vươn xa hơn trên con đường hội nhập.

Lê Hòa

Từ khóa:

#Htx #Sản phẩm #Dân tộc thiểu số #hướng dẫn #Trực tuyến #Liên minh #vùng đồng bào #tham gia #Học viên #tập huấn

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