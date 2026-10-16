Houthi tấn công dinh tổng thống Yemen, Saudi Arabia công bố nhiều vụ tập kích hạ tầng

Ngày 15/10 Ít nhất 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương trong vụ tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái do lực lượng Houthi tiến hành nhằm vào khu phức hợp dinh tổng thống Al-Maashiq tại thành phố Aden, miền Nam Yemen. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Houthi và các lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn tái bùng phát, trong khi Riyadh cảnh báo về những nguy cơ đối với cơ sở hạ tầng dân sự.

Theo Reuters, Bộ Y tế Yemen cho biết các nạn nhân gồm nhân viên an ninh và nhân viên dân sự. Bộ trưởng Thông tin Moammar al-Eryani xác nhận Thủ tướng cùng các thành viên nội các an toàn. Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree tuyên bố mục tiêu của cuộc tấn công là sở chỉ huy tác chiến quân sự của Saudi Arabia tại Aden. Tuy nhiên, Reuters chưa thể xác minh độc lập tuyên bố này.

Cùng ngày, liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu công bố thông tin về các cuộc tập kích nhằm vào những địa điểm trọng yếu của nước này. Người phát ngôn liên minh Turki al-Maliki cho biết Houthi đã tiến hành 20 vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh trong tháng 10, khiến 17 người thiệt mạng và 333 người bị thương. Các cuộc tấn công nhằm vào sân bay Abha ở Tây Nam Saudi Arabia cũng khiến 3 người thiệt mạng và 28 người bị thương, theo giới chức liên minh.

Ông al-Maliki cáo buộc Houthi được các bên trong khu vực hỗ trợ công nghệ quân sự, bao gồm tên lửa đạn đạo, thiết bị bay không người lái và xuồng cao tốc mang chất nổ. Liên minh cho biết đã phá hủy 127 kho vũ khí và bệ phóng tại các khu vực miền núi ở Yemen. Trong khi đó, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế lên án các cuộc tấn công nhằm vào sân bay dân sự và hạ tầng hàng không Saudi Arabia.

Giao tranh giữa Houthi và lực lượng chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn tái diễn từ tháng 9, sau giai đoạn ngừng bắn bắt đầu năm 2022. Xung đột kéo dài từ năm 2014, khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa. Các cuộc giao tranh mới đang làm gia tăng lo ngại về tình hình nhân đạo và an ninh hàng hải tại eo biển Bab el-Mandeb, tuyến vận tải quốc tế quan trọng.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và người đồng cấp Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al-Saud đã điện đàm thảo luận về các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời trao đổi biện pháp thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Motegi nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở dân sự là hành động không thể chấp nhận, đồng thời lên án mạnh mẽ những vụ tấn công của Houthi. Ngoại trưởng Nhật Bản kêu gọi lực lượng này không tiếp tục làm gia tăng căng thẳng, đồng thời cho biết Tokyo đã trực tiếp đề nghị Iran thúc giục Houthi kiềm chế.

Lê Hà.