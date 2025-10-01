Hôm nay, học sinh toàn thành phố Hà Nội nghỉ học trực tiếp

Trước tình hình mưa lớn gây ngập lụt, các cơ sở giáo dục trên toàn thành phố Hà Nội nghỉ học vào hôm nay (1/10); các thầy cô giáo có thể linh hoạt dạy học trực tuyến cho học sinh.

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân bố trí bữa ăn cho học sinh khi chưa có bố mẹ đón về.

Trước tình hình mưa lớn gây ngập lụt, ảnh hưởng đến học tập và hệ thống giao thông đi lại trên toàn thành phố Hà Nội, ngay trong chiều 30/9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Trần Thế Cương đã ký công văn quyết định cho các cơ sở giáo dục trên toàn thành phố nghỉ học vào hôm nay (1/10).

Các thầy cô giáo có thể linh hoạt dạy học trực tuyến cho học sinh. Các phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo khẩn tới các cơ sở giáo dục trong địa bàn quản lý.

Trong ngày 30/9, do ảnh hưởng của bão số 10, Thủ đô Hà Nội chịu mưa lớn và ngập sâu trên nhiều tuyến đường, gây khó khăn cho việc đi lại và học tập của học sinh. Nhiều trường học đã chủ động cho học sinh nghỉ hoặc tan học sớm để đảm bảo an toàn.

Trường Trung học Cơ sở Giảng Võ đã thông báo cho học sinh khối chiều nếu nhà xa, đường ngập, các em được nghỉ học. Với những học sinh có thể đến trường, nhà trường vẫn tổ chức dạy học bình thường theo thời khóa biểu.

Bài khảo sát dự kiến diễn ra vào chiều 30/9 sẽ được chuyển sang chiều 1/10. Hệ thống Giáo dục Alaska cũng điều chỉnh thời gian tan học ngày 30/9 là 15 giờ.

Trong khi đó, Hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm thông báo để đảm bảo an toàn, ôtô của trường (toàn tuyến) sẽ không hoạt động đón trả học sinh trong chiều 30/9.

Các gia đình có điều kiện và đảm bảo an toàn có thể chủ động đến đón con vào thời điểm phù hợp. Nhà trường sẽ hỗ trợ ăn tối và ngủ qua đêm cho tất cả học sinh đăng ký ở lại.

Hiện, trường đã chuẩn bị thực phẩm và nhà bếp sẽ nấu ăn tối cho học sinh ở lại trường tương tự bữa ăn bán trú. Các học sinh ăn tại nhà ăn từ 18 giờ.

Cùng với đó, nhà trường sẽ phân công các thầy cô giáo quản lý học sinh trong chiều và tối 30/9. Sáng nay (ngày 1/10), trường sẽ hỗ trợ ăn sáng để đảm bảo sức khỏe cho các em.

"Nhà trường thấu hiểu sự vất vả của toàn thể quý cha mẹ học sinh trong tình hình này. Mong quý phụ huynh yên tâm, các con sẽ được chăm lo an toàn, chu đáo như ở nhà," trích thông báo của nhà trường.

Trường Trung học Phổ thông Đoàn Thị Điểm có vị trí là vùng ngập của khu vực Bắc Từ Liêm. Nắm bắt từ sớm tình hình mưa bão, Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định cho các học sinh linh hoạt chọn 2 hình thức: học online và trực tiếp.

Đối với các học sinh học trực tiếp, trường vẫn duy trì xe đưa đón và tổ chức bếp ăn để đảm bảo giờ học. Ngày mai (1/10), nhà trường dự kiến tiếp tục triển khai 2 hình thức học linh hoạt trên.

Trường Trung học Cơ sở Nghĩa Tân cũng có thông báo đến các phụ huynh đề nghị chủ động chuẩn bị các thiết bị (máy tính, iPad, điện thoại...) và cài đặt phần mềm Zoom cho con ngay trong ngày 30/9.

Nếu thời tiết ngày 1/10 vẫn mưa nhiều và hiện tượng ngập úng ở các tuyến đường chưa được cải thiện, nhà trường sẽ nhắn tin vào lúc 6 giờ để các phụ huynh học sinh chủ động việc đưa đón con đến trường hoặc nghỉ tại nhà để học online qua phần mềm Zoom.

Phụ huynh Vũ Thị Lanh (có con đang học tại Trường Trung học Cơ sở Nghĩa Tân) cho biết sáng ngày 30/9, chị rất vất vả mới đưa được con đến trường do mưa lớn và tắc đường. Việc nhà trường thông báo kịp thời giúp gia đình yên tâm hơn khi hỗ trợ các học sinh không gián đoạn chương trình học tập khi vừa bước vào năm học mới một thời gian ngắn.

Theo ghi nhận của phóng viên tại xã Xuân Mai (Hà Nội), chiều 30/9, các trường học tại đây đã xảy ra tình trạng ngập úng.

Nhà giáo Đỗ Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Phương Tiến cho biết từ vài ngày trước, các cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường đã di dời một số đồ dùng dạy học của trường đến nơi an toàn.

Tại Trường Trung học Cơ sở Nam Phương Tiến A (xã Nam Phương Tiến), đến chiều 30/9, khi tình trạng ngập úng bắt đầu xuất hiện, Ban Giám hiệu nhà trường đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên di chuyển bàn ghế, thiết bị ở tầng 1 lên các tầng cao hơn để hạn chế tối đa hư hỏng do bị ngập nước...

Theo TTXVN