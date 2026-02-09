Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo, tăng cường kết nối giữa các chuyên ngành

Sáng 9/2, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và trao giải thưởng văn hóa nghệ thuật năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2025, hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh tiếp tục có những chuyển động tích cực. Nổi bật là tổ chức bộ máy của Hội Văn học nghệ thuật được duy trì ổn định, hoạt động nền nếp, bảo đảm đúng cơ cấu và biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Việc phân công, phối hợp giữa các bộ phận được thực hiện linh hoạt, không phát sinh chồng chéo, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Hội.

Công tác quản lý, phát triển hội viên tiếp tục được Hội quan tâm. Đến cuối năm 2025, Hội có 525 hội viên sinh hoạt tại 11 ban chuyên ngành; trong năm kết nạp thêm 17 hội viên mới, góp phần bổ sung lực lượng sáng tác trẻ.

Song song với công tác quản lý, Hội chú trọng hỗ trợ, khuyến khích sáng tạo nghệ thuật. Trong năm, Hội tổ chức cho 8/11 ban chuyên ngành đi thực tế sáng tác; hỗ trợ, tài trợ 50 tác phẩm loại A và B; xét và trao giải thưởng văn học nghệ thuật hằng năm cho 60 tác phẩm, công trình.

Các cuộc thi sáng tác, trại sáng tác và hoạt động của Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh tiếp tục khẳng định uy tín, góp phần phát hiện, bồi dưỡng các cây bút mới, mở rộng không gian tiếp nhận của văn học nghệ thuật xứ Thanh.

Họa sĩ Phạm Duy Phương, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa trong năm 2025; đồng thời phân tích làm rõ một số khó khăn, hạn chế và đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Năm 2026, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng không gian sáng tạo và tăng cường sự kết nối giữa các chuyên ngành. Theo kế hoạch, Hội sẽ tổ chức Liên hoan dân ca, dân vũ quần chúng không chuyên toàn tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, bên cạnh giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm, Hội tiếp tục tổ chức Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lê Thánh Tông lần thứ hai (2021-2026).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2025, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: Bước sang giai đoạn phát triển mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tỉnh Thanh Hóa xác định rõ quan điểm phát triển: lấy văn hóa và con người làm nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng; lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực; với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương -Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”.

Trong định hướng đó, văn học, nghệ thuật tiếp tục được xác định là lĩnh vực quan trọng của công tác tư tưởng - văn hóa, có vai trò dẫn dắt, định hướng thẩm mỹ, bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ, góp phần xây dựng con người Thanh Hóa phát triển toàn diện.

Trước xu thế phát triển mới, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cần tiếp tục đoàn kết trở thành “mái nhà chung”, tập hợp đội ngũ các văn nghệ sĩ trong tỉnh, và hoạt động với tinh thần trách nhiệm, niềm say mê nghề nghiệp, khát vọng sáng tạo để “gặt hái” được nhiều thành tích mới, có thêm những tác phẩm có giá trị.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy kính chúc toàn thể đội ngũ văn nghệ sĩ cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; tiếp tục có nhiều tác phẩm hay, giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật.

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tác giả đạt giải thưởng của các Hội chuyên ngành Trung ương năm 2025.

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tác giả có tác phẩm, công trình đạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật hàng năm tỉnh Thanh Hóa, năm 2025.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tác giả đạt giải cuộc thi do các Hội chuyên ngành Trung ương tổ chức; các tác giả có tác phẩm, công trình đạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật hàng năm tỉnh Thanh Hóa, năm 2025.

Nhân dịp này, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh trao thưởng cho các tác giả đoạt giải cuộc thi sáng tác ca khúc “Tự hào xứ Thanh”; cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Bảo tồn, phát huy và phát triển tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa”, năm 2025; trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo văn học nghệ thuật năm 2025 và kết nạp hội viên mới năm 2025.

Nguyễn Đạt