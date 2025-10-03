Hoằng Lộc quan tâm xây dựng chính quyền số phục vụ Nhân dân

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Lộc đã và đang quan tâm chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số, phát triển trung tâm phục vụ hành chính công (TTPVHCC) hiện đại, minh bạch, lấy Nhân dân làm trung tâm phục vụ.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Lộc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân qua các phần mềm ứng dụng trên nền tảng số.

Sau 3 tháng hoạt động, TTPVHCC xã Hoằng Lộc đã tiếp nhận 2.402 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có tới 2.260 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ gần 94%; 100% hồ sơ người dân nộp trực tuyến đều được số hóa. Cùng với đó, tỷ lệ thanh toán trực tuyến cũng được triển khai đạt 95,91%, riêng tháng 9 đạt 100%, qua đó khẳng định bước tiến trong xây dựng xã hội không tiền mặt, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm thiểu chi phí đi lại cho người dân.

TTPVHCC xã Hoằng Lộc hiện có 9 cán bộ, công chức. Đội ngũ cán bộ được phân công rõ ràng, bảo đảm tính chuyên môn hóa, đồng thời gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công việc. Cơ sở vật chất của trung tâm đã đạt 16/16 tiêu chí theo Nghị quyết 57. Đây là nền tảng để triển khai đồng bộ các TTHC, từ lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, kinh tế, văn hóa, đến các dịch vụ công liên thông với tỉnh.

Với việc đưa các dịch vụ công trực tuyến đi vào hoạt động, Hoằng Lộc đang nỗ lực cải cách hành chính và hiện đại hóa nền quản trị ở cơ sở. Xã đã và đang chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, công khai 434 TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã trên hệ thống, bao gồm 154 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 262 dịch vụ công trực tuyến một phần và 18 dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến. Người dân có thể tiếp cận qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trực tiếp tại trung tâm.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hoằng Lộc vẫn đối diện không ít khó khăn, như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đường truyền mạng đôi khi gián đoạn, phần mềm giải quyết hộ tịch nhiều khi bị lỗi khiến nhiều hồ sơ liên thông bị chậm... Để khắc phục những hạn chế đó, cấp ủy, chính quyền Hoằng Lộc đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, quy chế làm việc, kỷ luật hành chính, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện hồ sơ.

Cùng với đó, xã tăng cường truyền thông đến Nhân dân thông qua mạng xã hội, tổ công nghệ số cộng đồng... nhằm giúp người dân nắm vững quy trình, chủ động nhập hồ sơ trực tuyến. Tiếp tục phát huy vai trò các tổ tư vấn, đoàn thể, lực lượng thanh niên trong việc hỗ trợ Nhân dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, thân thiện và minh bạch.

Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Lộc Lê Nguyên Thành, cho biết: “Việc xây dựng chính quyền số không chỉ dừng ở trang thiết bị hiện đại hay tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao, mà cốt lõi là tư duy phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Chính quyền số chỉ có ý nghĩa khi mọi TTHC trở nên đơn giản, minh bạch, dễ tiếp cận, khi người dân thực sự cảm thấy được tôn trọng, được phục vụ".

Qua 3 tháng hoạt động, cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Lộc đã và đang hiện thực hóa việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, am hiểu công nghệ và tận tâm với công việc.

Chuyển hóa căn bản phương thức quản lý, điều hành - từ “quản lý” sang “phục vụ”, từ “giấy tờ” sang “dữ liệu”, từ “cửa công” sang “dịch vụ số”. Với những giải pháp đồng bộ và cụ thể, xã Hoằng Lộc đang từng bước biến quyết tâm thành hành động, đưa cải cách hành chính trở thành động lực phát triển địa phương; xây dựng chính quyền số ngày càng văn minh, hiện đại, phục vụ Nhân dân.

Bài và ảnh: Minh Hiếu