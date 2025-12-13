Hoa Lộc tổ chức tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thao

Ngày 13/12, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ xã Hoa Lộc vừa trọng thể tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thao.

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thao sinh ngày 29/01/1955 (tức ngày 06/01 năm Ất Mùi) trong gia đình giàu truyền thống cách mạng tại thôn Lộc Thượng, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa (nay là thôn 4 xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Tốt nghiệp cấp 3 niên khóa 1969-1972, xuất sắc thi đỗ đại học đúng lúc cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt nhất và cũng là thời điểm diễn ra phong trào tổng động viên trên toàn miền Bắc. Xếp lại bút nghiên, gác lại bao ước mơ riêng, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc, chàng thanh niên Nguyễn Ngọc Thao lên đường nhập ngũ ngày 31/12/1972 tại Trung đoàn 14, tỉnh Thanh Hoá.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch khai thông tuyến hành lang vào trung tâm Đồng Tháp Mười, với tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường, Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thao đã anh dũng hy sinh ngày 13/01/1974. Phần mộ của Liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (nay thuộc tỉnh Đồng Nai).

Lãnh đạo xã Hoa Lộc cùng đông đảo bà con Nhân dân, thân nhân liệt sĩ dâng hương trước anh linh Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thao.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về di chuyển, quy tập mộ liệt sĩ. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hoa Lộc, phối hợp cùng thân nhân, gia đình Liệt sĩ, đã tổ chức đưa hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thao trở về quê hương, đoàn tụ với đất mẹ, để gia đình thuận tiện trong việc hương khói, tri ân.

Thân nhân, gia đình đón hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thao trở về quê nhà

Tại buổi lễ, các đại biểu và Nhân dân đã thành kính dâng hương, hoa trước anh linh Liệt sĩ, bày tỏ lòng tiếc thương, biết ơn vô hạn và sự tri ân sâu sắc đối với sự hi sinh to lớn của Liệt sỹ Nguyễn Ngọc Thao, người con ưu tú của quê hương đã không tiếc thân mình chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Lễ đón nhận và an táng hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thao được thực hiện trang trọng, nghiêm túc.

Theo nguyện vọng của gia đình, sau lễ đón nhận và truy điệu, Ban tổ chức tang lễ và thân nhân gia đình liệt sĩ tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thao đúng theo nghi lễ, quy định, phong tục địa phương tại nghĩa trang quê nhà.

Mai Liên (Trung tâm cung ứng DVC xã Hoa Lộc)