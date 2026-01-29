Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Hệ sinh thái Sâm Nữ Hoàng – Giải pháp phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị bền vững

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trong xu thế tái cấu trúc ngành nông nghiệp và dược liệu theo hướng chuẩn hóa, minh bạch và hội nhập quốc tế, việc phát triển một loại cây dược liệu không còn dừng lại ở khâu trồng trọt, mà đòi hỏi một hệ sinh thái toàn diện – nơi sản xuất, chế biến và thị trường được kết nối chặt chẽ. Sâm Nữ Hoàng chính là một ví dụ tiêu biểu cho hướng đi này.

Hệ sinh thái Sâm Nữ Hoàng – Giải pháp phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị bền vững

Trong xu thế tái cấu trúc ngành nông nghiệp và dược liệu theo hướng chuẩn hóa, minh bạch và hội nhập quốc tế, việc phát triển một loại cây dược liệu không còn dừng lại ở khâu trồng trọt, mà đòi hỏi một hệ sinh thái toàn diện – nơi sản xuất, chế biến và thị trường được kết nối chặt chẽ. Sâm Nữ Hoàng chính là một ví dụ tiêu biểu cho hướng đi này.

Sâm Nữ Hoàng – nền tảng cho chiến lược dược liệu dài hạn

Không chỉ được đánh giá cao về khả năng sinh trưởng và thích nghi với điều kiện khí hậu Việt Nam, Sâm Nữ Hoàng còn sở hữu giá trị dược liệu nổi bật với hàm lượng hoạt chất sinh học cao, phù hợp để phát triển nhiều dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Chu kỳ canh tác ngắn giúp tối ưu dòng tiền, trong khi khả năng khai thác toàn cây mở ra dư địa lớn cho việc đa dạng hóa sản phẩm.

Điểm đặc biệt của Sâm Nữ Hoàng không nằm ở một sản phẩm đơn lẻ, mà ở tiềm năng hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh , từ nguyên liệu thô đến sản phẩm thương mại có giá trị gia tăng cao.

Hệ sinh thái Sâm Nữ Hoàng – Giải pháp phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị bền vững

Tư duy hệ sinh thái – chìa khóa tạo nên giá trị bền vững

Theo định hướng của ông Hồ Triệu Phú Duy – người đặt nền móng cho hệ sinh thái Sâm Nữ Hoàng, một cây dược liệu chỉ thực sự bền vững khi người trồng, doanh nghiệp và thị trường cùng đứng chung một chuỗi lợi ích. Nếu mỗi mắt xích hoạt động rời rạc, giá trị tạo ra sẽ bị phân mảnh và thiếu ổn định.

Chính vì vậy, Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Sâm Nữ Hoàng đã lựa chọn chiến lược phát triển hệ sinh thái khép kín , trong đó doanh nghiệp không chỉ đóng vai trò thu mua, mà còn là đơn vị tổ chức, dẫn dắt và đồng hành cùng người dân trong suốt quá trình sản xuất.

Chuẩn hóa vùng trồng – kiểm soát chất lượng từ gốc

Thay vì mở rộng diện tích theo chiều rộng một cách tự phát, doanh nghiệp tập trung xây dựng vùng nguyên liệu liên kết, áp dụng quy trình trồng và chăm sóc thống nhất. Người dân được hỗ trợ giống cây, chuyển giao kỹ thuật và giám sát chất lượng định kỳ, từ đó đảm bảo sự đồng đều về hoạt chất và an toàn dược liệu.

Cách làm này không chỉ giúp kiểm soát chất lượng đầu vào mà còn tạo nền tảng cho việc truy xuất nguồn gốc – yếu tố bắt buộc khi hướng tới các thị trường xuất khẩu có tiêu chuẩn cao.

Mô hình hợp tác 2–1: Cùng đầu tư – cùng hưởng lợi

Một trong những điểm nhấn của hệ sinh thái Sâm Nữ Hoàng là mô hình hợp tác 2–1, trong đó doanh nghiệp và người dân cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích. Doanh nghiệp đầu tư phần lớn chi phí ban đầu, bao gồm giống cây và kỹ thuật, giúp giảm rào cản tham gia cho nông dân. Người trồng góp vốn đối ứng và chịu trách nhiệm chăm sóc theo đúng quy trình đã cam kết.

Trong thời gian chờ thu hoạch củ, người dân vẫn có nguồn thu ổn định từ hoa, lá và cành sâm. Khi đến giai đoạn thu hoạch củ – sản phẩm mang giá trị kinh tế cao – lợi nhuận được phân chia minh bạch giữa hai bên. Mô hình này không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn khuyến khích người dân gắn bó lâu dài với vùng trồng.

Hệ sinh thái Sâm Nữ Hoàng – Giải pháp phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị bền vững

Lan tỏa giá trị kinh tế – xã hội tại địa phương

Việc phát triển vùng trồng Sâm Nữ Hoàng đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thay đổi tư duy sản xuất của người dân địa phương. Từ chỗ canh tác manh mún, nông dân từng bước tiếp cận mô hình sản xuất có tổ chức, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị dược liệu.

Về dài hạn, hệ sinh thái này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn góp phần bảo tồn tài nguyên sinh học và nâng tầm dược liệu Việt trên thị trường quốc tế.

Kết luận

Hệ sinh thái Sâm Nữ Hoàng là minh chứng cho một hướng đi mới trong phát triển dược liệu Việt Nam – nơi giá trị không được tạo ra từ sự khai thác ngắn hạn, mà từ sự liên kết bền chặt giữa doanh nghiệp, người dân và thị trường. Với nền tảng chiến lược rõ ràng và mô hình hợp tác minh bạch, Sâm Nữ Hoàng đang từng bước khẳng định vị thế như một cây dược liệu tiềm năng, góp phần định hình tương lai ngành dược liệu theo hướng bền vững và hội nhập.

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Thôn Diêm Điền, Xã Tam Xuân, Thành phố Đà Nẵng

  • Hotline / Zalo: 088 86 34567

Website: https://samnuhoangvietnam.com

Từ khóa:

#Nữ hoàng #hệ sinh thái #Doanh nghiệp #Minh bạch #Sản phẩm #Hội nhập quốc tế #người dân #Chuỗi giá trị #Bền vững #Tái cấu trúc

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Sun Group nhận bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho công trình trường liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên

Sun Group nhận bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho công trình trường liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên

Kinh tế
Ngày 31/1/2026, Tập đoàn Sun Group đã ký biên bản ghi nhớ bảo trợ phát triển giáo dục với trường nội trú liên cấp xã Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên). Cam kết khẳng định sự đồng hành lâu dài của Tập đoàn Sun Group với sự phát triển bền vững của trường Si Pa Phìn trên hành trình...
Tăng tốc sản xuất, tạo đà cho tăng trưởng năm 2026

Tăng tốc sản xuất, tạo đà cho tăng trưởng năm 2026

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Ngay từ đầu năm 2026, ở khắp các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, không khí lao động đã diễn ra khẩn trương, sôi động. Nhu cầu của thị trường phục hồi, đơn hàng dồi dào là động lực giúp các đơn vị doanh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh