Hé lộ khả năng tồn tại của thực vật trên Mặt Trăng

Một dự án do Australia dẫn đầu nhằm trồng cây trên Mặt Trăng dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2025. Cây trồng và hạt giống được cất giữ trong một khoang được thiết kế cẩn thận sẽ thực hiện chuyến đi dài 380.000 km trên tàu đổ bộ lên Mặt Trăng của Intuitive Machines. Sứ mệnh “thúc đẩy làm vườn” trên Mặt Trăng của Australia (Aleph)" - là một trong những sứ mệnh lên Mặt Trăng đầu tiên do quốc gia này dẫn đầu và đang được công ty khởi nghiệp Lunaria One thực hiện, hợp tác với các viện nghiên cứu, tổ chức phi lợi nhuận và các đối tác trong ngành. Lauren Fell, giám đốc Lunaria One, cho biết trong khi sản xuất thứ gì đó “sống, tươi và xanh” để các phi hành gia ăn trên Mặt Trăng - và sau đó là sao Hỏa - ​​là một trong những mục tiêu cuối cùng của sứ mệnh, thì thử nghiệm đầu tiên là liệu cây trồng có thể sống sót hay không. “Chúng sẽ cần phải chịu được quá trình lưu trữ lâu dài tại bệ phóng, rung động mạnh trong quá trình cất cánh và các điều kiện khắc nghiệt của Mặt Trăng, bao gồm nhiệt độ khoảng - 120 độ C”, Lauren Fell cho biết.