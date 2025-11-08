Bão Fung-Wong ít khả năng di chuyển về phía đất liền Việt Nam

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (8/11), một cơn bão mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippin, tên quốc tế là Fung-Wong. Dự báo ngày 10/11 bão sẽ đi vào Biển Đông, song ít khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão Fung-Wong phát lúc 14h00 ngày 8/11/2025

Hồi 13h ngày 8/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 130,6 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Dự báo đến khoảng 13h ngày mai 9/11, tâm bão ở 14,9 độ Vĩ Bắc - 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 16, giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30km/h.

Đến 13h ngày 10/11, tâm bão ở 16,9 độ Vĩ Bắc - 119,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 13, giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Đến 13h ngày 11/11, tâm bão ở 19,2 độ Vĩ Bắc - 118,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 13, giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ giảm xuống khoảng 10-15km/h.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, sau tăng lên 20-25km và cường độ có xu hướng giảm dần.

Từ đêm nay 8/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 3,0-5,0m, sau tăng lên 6,0-8,0m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 10-12/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8,0-10,0m. Biển động dữ dội

Cơ quan khí tượng thuỷ văn khuyến cáo toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

NM