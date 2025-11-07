The Washington Post là nạn nhân của vụ tấn công mạng liên quan phần mềm Oracle

Ngày 6/11, The Washington Post - một trong những tờ báo có ảnh hưởng nhất tại Mỹ - cho biết họ là một trong những nạn nhân của vụ vi phạm an ninh mạng quy mô lớn liên quan đến phần mềm của tập đoàn công nghệ Oracle.

Báo The Washington Post là nạn nhân của vụ tấn công mạng liên quan phần mềm Oracle . (Nguồn: Getty Images)

Tờ báo không cung cấp thêm chi tiết nhưng tuyên bố được đưa ra sau khi nhóm tin tặc Clop đăng trên trang web rằng tờ báo là một trong những nạn nhân của vụ tấn công. Hiện cả Clop và Oracle đều chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.

Các nhóm tin tặc đòi tiền chuộc thường công khai danh sách nạn nhân để gây sức ép đòi họ trả tiền và Clop là một trong những nhóm hoạt động tích cực nhất trên thế giới.

Nhóm này bị cáo buộc đứng sau chiến dịch tội phạm mạng quy mô lớn nhắm vào nền tảng phần mềm doanh nghiệp E-Business Suite của Oracle, vốn được các doanh nghiệp sử dụng để quản lý khách hàng, nhà cung cấp, sản xuất, hậu cần và các quy trình kinh doanh khác.

Tháng trước, các chuyên gia an ninh mạng của Google cho biết có thể có hơn 100 công ty bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng liên quan phần mềm Oracle.

Trong vụ tấn công này, nhóm Clop đã lợi dụng lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng (zero-day) trong E-Business Suite, buộc Oracle phải phát hành bản vá khẩn cấp để chặn đứng việc xâm nhập và khai thác trái phép./.

Theo TTXVN