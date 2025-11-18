Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Điện ảnh

Hãng truyền hình NDN của Nhật Bản mở lại văn phòng thường trú tại Việt Nam

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Chiều 17/11, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra Lễ trao Giấy phép mở lại Văn phòng thường trú cho Hãng truyền hình Nihon Denpa News (NDN), Nhật Bản.

Hãng truyền hình NDN của Nhật Bản mở lại văn phòng thường trú tại Việt Nam

Chiều 17/11, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra Lễ trao Giấy phép mở lại Văn phòng thường trú cho Hãng truyền hình Nihon Denpa News (NDN), Nhật Bản.

Hãng truyền hình NDN của Nhật Bản mở lại văn phòng thường trú tại Việt Nam

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao giấy phép mở lại văn phòng thường trú cho hãng truyền hình NDN. (Nguồn: Báo Thế giới và Việt Nam)

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, đại diện một số Vụ liên quan của Bộ Ngoại giao và bà Mio Ueda, Tổng Giám đốc hãng NDN, ông Fujita Shigeru, Trưởng đại diện Văn phòng hãng NDN tại Việt Nam, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh NDN có lịch sử gắn bó bền chặt với Việt Nam và là một trong những cơ quan báo chí nước ngoài đầu tiên mở văn phòng thường trú tại đây.

Trong giai đoạn khó khăn của cuộc đấu tranh giành độc lập những năm 1960, NDN là hãng truyền thông nước ngoài duy nhất hoạt động tại miền Bắc Việt Nam.

Các phóng viên của hãng đã trực tiếp ghi lại những hình ảnh chân thực về hậu quả bom đạn và cuộc sống kiên cường của người dân Việt Nam, góp phần giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về sự thật của cuộc chiến, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho cuộc đấu tranh vì độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam.

Thứ trưởng khẳng định NDN cũng đã có những đóng góp to lớn trong việc vun đắp phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, sự hiện diện của NDN, hãng truyền hình Nhật Bản từng là nhân chứng của công cuộc Đổi mới lần thứ nhất vào năm 1986, mang ý nghĩa đặc biệt, khi tiếp tục đồng hành, đưa tin về công cuộc Đổi mới lần thứ hai của Việt Nam.

Sự trở lại và đồng hành ấy không chỉ thể hiện mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa NDN và Việt Nam, mà còn khẳng định niềm tin của NDN vào tương lai phát triển năng động, hội nhập và thịnh vượng của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Fujita Shigeru xúc động cho biết việc NDN được mở lại Văn phòng thường trú tại Việt Nam là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với hãng.

Ông bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp nối truyền thống mà các thế hệ phóng viên NDN đã xây dựng tại Việt Nam từ thập niên 1960, đồng thời khẳng định mong muốn của cá nhân và NDN trong việc truyền tải đến công chúng quốc tế những hình ảnh chân thực, khách quan và toàn diện về Việt Nam.

Ông khẳng định NDN sẽ tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng, bạn bè báo chí Việt Nam nhằm phản ánh chân thực thành tựu phát triển, đường lối đối ngoại hòa bình và đóng góp của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Ông Fujita bày tỏ cảm ơn Bộ Ngoại giao đã tạo điều kiện để NDN mở lại văn phòng thường trú tại Việt Nam; tin tưởng rằng hợp tác báo chí giữa NDN và Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố, đóng góp thiết thực vào tăng cường hiểu biết, tin cậy và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Nhật Bản./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Nhật Bản #Văn phòng #Bộ ngoại giao #Phát triển #Thứ trưởng #Giấy phép #Quốc tế #Phóng viên #Nước ngoài #Cộng đồng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Phim “Gia đình trái dấu”: Góc nhìn hài hước về đời sống gia đình thời ’tinh gọn'

Phim “Gia đình trái dấu”: Góc nhìn hài hước về đời sống gia đình thời ’tinh gọn'

Điện ảnh
“Gia đình trái dấu” là bộ phim mới nhất do Trung tâm Phim truyền hình (VFC), Đài truyền hình Việt Nam sản xuất, sẽ lên sóng VTV3 sau khi bộ phim “Gió ngang khoảng trời xanh” kết thúc. Đây là là câu chuyện đầy tính thời sự về những vấn đề nảy sinh trong đời sống gia đình công...
Động lực nuôi dưỡng, khơi nguồn sáng tạo

Động lực nuôi dưỡng, khơi nguồn sáng tạo

Điện ảnh
(Baothanhhoa.vn) - Trong cuộc đời mỗi con người, tất cả những gì thiêng liêng, tốt đẹp nhất đều gói gọn vào hai chữ gia đình - nơi nuôi dưỡng về thể chất, bồi dưỡng về tâm hồn, vun đắp lý tưởng và chắp cánh cho những hoài bão, ước mơ trong ta lớn dần lên. Và gia đình...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh