Hàn Quốc nới lỏng thị thực cho du khách Trung Quốc

Ngày 29/9, Hàn Quốc đã bắt đầu miễn thị thực nhập cảnh cho các nhóm du khách Trung Quốc - một biện pháp mà nước này hy vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế và giúp cải thiện quan hệ với Trung Quốc.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Theo đó, các nhóm du khách từ 3 người trở lên từ Trung Quốc đại lục sẽ có thể lưu trú tại Hàn Quốc mà không cần thị thực trong 15 ngày. Đây là một phần của chương trình thí điểm, dự kiến kéo dài đến tháng 6 năm sau.

Động thái này diễn ra trước kỳ nghỉ lễ nhân dịp Quốc khánh của Trung Quốc từ ngày 1 đến ngày 8/10 cũng như trước một loạt kỳ nghỉ của Hàn Quốc vào cùng thời điểm và sau quyết định của Trung Quốc hồi tháng 11/2024 về việc miễn thị thực cho các công dân Hàn Quốc trong thời gian tối đa 30 ngày.

Lần gần nhất Hàn Quốc miễn thị thực nhập cảnh cho các công dân Trung Quốc đại lục là từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018, trùng với thời điểm diễn ra Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Chính quyền mới của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hy vọng sẽ cải thiện hơn nữa mối quan hệ với Trung Quốc trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới nước này dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 tới để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju (Hàn Quốc)./.

Theo TTXVN