Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Hàn Quốc nới lỏng thị thực cho du khách Trung Quốc

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ngày 29/9, Hàn Quốc đã bắt đầu miễn thị thực nhập cảnh cho các nhóm du khách Trung Quốc - một biện pháp mà nước này hy vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế và giúp cải thiện quan hệ với Trung Quốc.

Hàn Quốc nới lỏng thị thực cho du khách Trung Quốc

Ngày 29/9, Hàn Quốc đã bắt đầu miễn thị thực nhập cảnh cho các nhóm du khách Trung Quốc - một biện pháp mà nước này hy vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế và giúp cải thiện quan hệ với Trung Quốc.

Hàn Quốc nới lỏng thị thực cho du khách Trung Quốc

Ảnh minh họa. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Theo đó, các nhóm du khách từ 3 người trở lên từ Trung Quốc đại lục sẽ có thể lưu trú tại Hàn Quốc mà không cần thị thực trong 15 ngày. Đây là một phần của chương trình thí điểm, dự kiến kéo dài đến tháng 6 năm sau.

Động thái này diễn ra trước kỳ nghỉ lễ nhân dịp Quốc khánh của Trung Quốc từ ngày 1 đến ngày 8/10 cũng như trước một loạt kỳ nghỉ của Hàn Quốc vào cùng thời điểm và sau quyết định của Trung Quốc hồi tháng 11/2024 về việc miễn thị thực cho các công dân Hàn Quốc trong thời gian tối đa 30 ngày.

Lần gần nhất Hàn Quốc miễn thị thực nhập cảnh cho các công dân Trung Quốc đại lục là từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018, trùng với thời điểm diễn ra Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Chính quyền mới của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hy vọng sẽ cải thiện hơn nữa mối quan hệ với Trung Quốc trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới nước này dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 tới để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju (Hàn Quốc)./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #Thị thực #Tổng thống Hàn Quốc #Du khách #Châu á thái bình dương #Nhập cảnh #Thế vận hội mùa đông #Quan hệ #Hy vọng #Kinh tế

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hungary và Slovakia phản đối EU áp thuế dầu khí Nga

Hungary và Slovakia phản đối EU áp thuế dầu khí Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bất chấp những nỗ lực trong những năm qua của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu nhằm giảm dần nguồn cung cấp năng lượng từ Nga, các quan chức Hungary và Slovakia vừa cho biết, hai nước vẫn sẽ tiếp tục nhập dầu khí Nga.Trong đó khẳng định, việc...
Hàn Quốc: Tổng thống xin lỗi sau vụ cháy trung tâm dữ liệu

Hàn Quốc: Tổng thống xin lỗi sau vụ cháy trung tâm dữ liệu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã vừa gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân sau vụ cháy trung tâm dữ liệu quốc gia, khiến hàng loạt dịch vụ công bị gián đoạn, và sinh hoạt người dân đảo lộn. Trong khi đó, các nhà chức trách nước này đang chạy...
Ba Lan đóng cửa không phận, điều động máy bay chiến đấu

Ba Lan đóng cửa không phận, điều động máy bay chiến đấu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan vừa điều động máy bay chiến đấu và tạm thời đóng cửa một số không phận ở phía Đông Nam nước này, trong bối cảnh Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Ukraine, khiến tình hình phòng không dọc sườn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long