Hàn Quốc hy vọng nối lại chương trình du lịch liên Triều

Ngày 22/9, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young bày tỏ hy vọng có thể nối lại chương trình du lịch liên Triều đến núi Kumgang và mở rộng chương trình này đến khu nghỉ dưỡng bãi biển mới phát triển Wonsan-Kalma của Triều Tiên.

Khách du lịch tại khu nghỉ dưỡng Wonsan-Kalma ngày 1/7/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Phóng viên TTXVN tại Seoul, ông Chung Dong Young đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp với bà Hyun Jeong Eun, Chủ tịch tập đoàn Hyundai, công ty mẹ của Hyundai Asan là đơn vị điều hành các tour du lịch đến khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ở Triều Tiên.

Chương trình du lịch này từng rất sôi động nhưng đã phải đột ngột dừng lại vào tháng 7/2008 sau khi một du khách Hàn Quốc bị thiệt mạng do đi vào khu vực quân sự cấm.

Theo ông Chung, tập đoàn Hyundai rất mong muốn nối lại chương trình du lịch này và mở rộng các tour từ núi Kumgang đến vùng Wonsan-Kalma, nơi Triều Tiên đã phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian qua.

Cũng tại cuộc họp, Tổng Giám đốc điều hành Hyundai Asan, Lee Paik Hoon, cho biết công ty sẵn sàng mở các tour du lịch đến bãi biển Triều Tiên vào bất cứ lúc nào.

Wonsan là điểm đến du lịch được nhiều du khách Hàn Quốc ưa chuộng. Hiện Hyundai Asan đã có sẵn các tàu chở khách đưa đến điểm này.

Trong khi đó, Triều Tiên đã mở khu nghỉ dưỡng bãi biển Kalma ở thành phố ven biển phía đông Wonsan từ đầu tháng Bảy vừa qua để thu hút khách du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, hiện du khách Hàn Quốc vẫn bị cấm đến bãi biển này./.

Theo TTXVN