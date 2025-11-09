Hotline: 0822.173.636   |

Hàn - Mỹ điều chỉnh các cuộc tập trận chung để thúc đẩy Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Minh Phương
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu với báo giới sau buổi thuyết trình tại sự kiện “Lễ hội Thanh niên 2025” diễn ra ở khu vực phía Nam Seoul, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cho hay, việc điều chỉnh các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ là quyết định “không thể tránh khỏi” nếu hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức trong nửa đầu năm tới.

Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young (trái) có bài phát biểu tại Lễ hội Thanh niên 2025 tại một trung tâm văn hoá ở phía nam Seoul, ngày 8 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Yonhap

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young nhấn mạnh: “Đây là vấn đề rất nhạy cảm nhưng chúng ta không thể hướng tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều trong khi vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ”.

Bộ trưởng Chung cho rằng, việc thu xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là điều kiện tiên quyết để nối lại quan hệ liên Triều vốn bị đình trệ trong thời gian dài. Ông bày tỏ tiếc nuối khi hai nhà lãnh đạo không gặp nhau bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thành phố Gyeongju (miền Đông Nam Hàn Quốc) trong hai ngày 31/10 và 1/11, cho rằng “có vẻ như Bình Nhưỡng đã tính toán sai lầm”.

Theo ông Chung, khoảng thời gian xung quanh chuyến thăm theo kế hoạch của Tổng thống Trump tới Bắc Kinh vào tháng 4 tới sẽ là “thời điểm then chốt” cho tiến trình ngoại giao giữa Washington và Bình Nhưỡng. Bộ trưởng kêu gọi chính phủ Hàn Quốc tận dụng 5 tháng tới – từ nay đến tháng 3 để tích cực thúc đẩy nỗ lực hiện thực hóa hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, qua đó mở đường cho việc khôi phục đối thoại và hợp tác liên Triều.

Trong bối cảnh tập trận Hàn-Mỹ lâu nay vẫn là yếu tố nhạy cảm, tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc cho rằng việc điều chỉnh quy mô hoặc tần suất tập trận có thể tạo thuận lợi cho đối thoại Mỹ-Triều, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng phòng thủ của liên minh Hàn-Mỹ trên bán đảo Triều Tiên.

Minh Phương

Nguồn: Yonhap News Agency/ YTN

