Hamas chuẩn bị bầu lãnh đạo mới, xung đột tại Gaza tiếp tục leo thang

Phong trào Hamas được cho là đang chuẩn bị tổ chức bầu cử nội bộ nhằm tái thiết ban lãnh đạo, sau khi nhiều nhân vật cấp cao của tổ chức này bị Israel tiêu diệt trong cuộc xung đột kéo dài giữa hai bên. Theo các nguồn tin, cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra trong tháng đầu tiên của năm 2026.

Hamas chuẩn bị bầu lãnh đạo mới. Ảnh: WIon.

Quá trình đổi mới lãnh đạo được cho là bao gồm việc thành lập Hội đồng Shura mới gồm 50 thành viên, một cơ quan tư vấn quan trọng, chủ yếu do các nhân vật tôn giáo nắm giữ. Các thành viên hội đồng này được lựa chọn theo chu kỳ bốn năm từ ba nhánh của Hamas, gồm Dải Gaza, Bờ Tây bị chiếm đóng và ban lãnh đạo của phong trào ở nước ngoài.

Tuy nhiên, tương lai của ban lãnh đạo mới vẫn còn nhiều bất định, trong bối cảnh Israel và các cường quốc quốc tế tiếp tục gây sức ép yêu cầu Hamas giải giáp và không tham gia quản trị Gaza trong giai đoạn hậu xung đột.

Trong khi đó, tình hình an ninh tại Dải Gaza vẫn diễn biến phức tạp. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel mới đây đã khiến ba người Palestine thiệt mạng, được cho là sau khi họ vượt qua ranh giới ngừng bắn gần hành lang Morag ở miền trung Gaza. Theo Bộ Y tế Gaza, các trường hợp tử vong này nâng tổng số người thiệt mạng lên hơn 440 người kể từ khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận tạm ngừng giao tranh ngày 10/10 năm ngoái. Các thi thể đã được đưa về bệnh viện Nasser ở Gaza sau nhiều vụ việc riêng rẽ trong khu vực.

Một cậu bé bước đi gần các lều tạm tại Jabalya, phía bắc Dải Gaza. Ảnh: UNOCHA.

Diễn biến trên xảy ra trong lúc Gaza chờ đợi thông báo dự kiến trong tuần này về việc thành lập một hội đồng hòa bình nhằm giám sát công tác quản trị vùng lãnh thổ. Cùng thời điểm, một lực lượng dân quân Palestine được cho là có sự hậu thuẫn của Israel tuyên bố đã sát hại một sĩ quan cảnh sát cấp cao của Hamas tại miền nam Gaza – cáo buộc mà Hamas quy trách nhiệm cho Israel.

Một quan chức Hamas cho rằng lệnh ngừng bắn hiện nay “chỉ mang tính hình thức”, cáo buộc Israel nhiều lần vi phạm thỏa thuận và tiến hành các vụ tấn công, ám sát khi có cơ hội.

Ở một diễn biến khác, cảnh sát Israel đã ban hành lệnh bắt đối với một cựu trợ lý của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, với cáo buộc liên quan đến hai vụ việc tại Văn phòng Thủ tướng. Nghi phạm là Israel Einhorn, cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Netanyahu, hiện đang sinh sống tại Serbia. Ông Einhorn nằm trong danh sách những người bị nghi can trong một vụ bê bối và bị cấm liên lạc với Văn phòng Thủ tướng trong thời gian điều tra.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion