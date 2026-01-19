Guatemala: Tổng thống ban bố thiết quân luật

Ngày 18/1, Tổng thống Guatemala Bernardo Arévalo đã ban bố tình trạng thiết quân luật trong thời hạn 30 ngày sau khi lực lượng an ninh nước này giải cứu hàng chục nhân viên trại giam bị giam giữ làm con tin, chấm dứt một cuối tuần bất ổn liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức, khiến ít nhất bảy cảnh sát thiệt mạng.

Tổng thống Guatemala đã ban bố tình trạng thiết quân luật trong thời hạn 30 ngày. Ảnh: Reuters

Với lệnh thiết quân luật, Guatemala sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh an ninh, huy động cảnh sát và quân đội chống bạo lực băng đảng. Theo giới chức Guatemala, các vụ việc bắt đầu từ sáng sớm ngày 17/1, khi các tù nhân tại ba trại giam nam giới đồng loạt gây rối và bắt giữ 46 quản giáo cùng nhân viên nhà tù. Chính phủ cho rằng các vụ việc có liên quan đến băng nhóm Barrio 18, vốn bị cáo buộc tìm cách gây sức ép nhằm giành thêm đặc quyền cho các thành viên đang thụ án.

Sau khi lực lượng an ninh giành lại quyền kiểm soát các cơ sở giam giữ, thủ lĩnh của Barrio 18 là Aldo Duppie, biệt danh “El Lobo”, đã bị khống chế và đưa trở lại trại giam. Ngay sau đó, hàng loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát đã xảy ra tại nhiều khu vực trong và xung quanh thủ đô Guatemala City. Tổng thống Arévalo cho biết, đây là hành động trả đũa của các băng nhóm tội phạm sau khi chính quyền tái lập kiểm soát nhà tù. Ngoài các cảnh sát thiệt mạng và bị thương, một thành viên băng nhóm cũng được xác nhận đã tử vong trong các vụ việc.

Các tù nhân tại ba nhà tù ở Guatemala nổi loạn. Ảnh: Reutes

Trong tuyên bố thiết quân luật, Tổng thống Arévalo cho biết biện pháp này cho phép nhà nước huy động đầy đủ lực lượng, bao gồm cảnh sát và quân đội, nhằm đối phó với tình trạng mất trật tự. Theo luật Guatemala, tình trạng bao vây có thể cho phép tạm thời hạn chế một số quyền tự do dân sự và mở rộng thẩm quyền của lực lượng an ninh trong các tình huống đe dọa trật tự công cộng.

Chính phủ nhấn mạnh rằng biện pháp này không nhằm làm gián đoạn đời sống thường nhật của người dân. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Guatemala đã quyết định hủy các lớp học trên toàn quốc trong ngày 19/1 như một biện pháp phòng ngừa. Đại sứ quán Mỹ tại Guatemala cũng đã phát đi cảnh báo an ninh đối với công dân Mỹ.

Quốc hội Guatemala đã xếp Barrio 18 vào danh sách tổ chức khủng bố từ tháng 10/2025. Thủ lĩnh băng nhóm này hiện đang thụ án tổng cộng khoảng 2.000 năm tù theo các bản án đã tuyên.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters