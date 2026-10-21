Góp sức dân, mở đường phát triển

Nhìn con đường trước nhà vừa được thảm nhựa phẳng phiu, sạch đẹp, ông Lê Văn Thành ở ngõ 12, thôn Trí Cẩn (xã Thiệu Hóa) không giấu được niềm vui. Con đường dài hơn 200m gắn bó với bao thế hệ trước đây cũng là đường bê tông của thị trấn cũ, song nhiều năm không được cải tạo, nay cũng được khoác lên mình tấm áo mới, khiến cả khu dân cư trở nên khang trang hơn.

Con đường ngõ 12, thôn Trí Cẩn, xã Thiệu Hóa được thảm nhựa khang trang.

Với ông Thành và những người hàng xóm, niềm vui không chỉ là có con đường đẹp, đi lại thuận tiện mà còn ánh lên niềm tự hào khi chính công trình ấy được làm nên từ sự chung tay, đồng lòng của chính những gia đình trong ngõ 12. Các hộ dân đã cùng nhau bàn bạc, tính toán hạng mục, kinh phí và thống nhất đóng góp mỗi hộ hơn 11 triệu đồng. Với nhiều gia đình, đây không phải khoản tiền nhỏ, nhưng khi thấy rõ lợi ích lâu dài, mọi người đều đồng lòng hưởng ứng.

“Điều khiến tôi vui nhất là từ chuyện làm đường, tình làng nghĩa xóm càng thêm bền chặt. Mọi việc đều được đưa ra bàn bạc công khai, từ mức đóng góp đến lựa chọn đơn vị thi công, giám sát công trình. Người góp tiền, người góp công, ai cũng mong con đường sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện, xóm làng thêm sạch đẹp”, ông Thành chia sẻ.

Niềm vui của gia đình ông Thành cũng là niềm vui chung của nhiều hộ dân thôn Trí Cẩn khi những tuyến đường thôn lần lượt được thảm nhựa, chỉnh trang sạch đẹp. Ông Lê Xuân Hà, trưởng thôn Trí Cẩn, cho biết: Cùng với chính sách hỗ trợ kinh phí từ ngân sách xã, phong trào cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân nhờ cách triển khai bài bản, công khai, minh bạch. Theo đó, các tuyến đường được đầu tư làm mới, nâng cấp, mở rộng phải bảo đảm mặt đường thảm bê tông nhựa dày tối thiểu 5cm; đồng thời khuyến khích các khu dân cư chỉnh trang vỉa hè, xây dựng rãnh thoát nước có nắp đậy và nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng.

Trước khi triển khai, thôn và các khu dân cư tổ chức khảo sát hiện trạng, xác định nhu cầu đầu tư, dự toán kinh phí, xây dựng phương án huy động nguồn lực, báo cáo UBND xã kiểm tra, phê duyệt. Trên cơ sở đó, từng ngõ, xóm tổ chức họp dân để thống nhất hạng mục thực hiện, mức đóng góp, lựa chọn đơn vị thi công và cử người giám sát quá trình xây dựng. Cách làm này giúp người dân nắm rõ chủ trương, cùng tham gia quyết định và giám sát công trình ngay từ đầu. Đến nay, thôn Trí Cẩn đã có 21 tuyến đường lớn, nhỏ được thảm nhựa. Các hộ dân tích cực đóng góp kinh phí, hộ nhiều nhất 13,5 triệu đồng, hộ ít nhất 5 triệu đồng. Đáng chú ý, gần 30 hộ tự nguyện hiến đất để mở rộng đường; nhiều người thành đạt đang sinh sống, làm ăn xa quê cũng hướng về quê hương, đóng góp kinh phí với số tiền lớn để chung tay kiến thiết làng quê.

Phong trào xây dựng, nâng cấp đường giao thông ở thôn Trí Cẩn là một trong những kết quả bước đầu từ việc triển khai Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 6/3/2026 của HĐND xã Thiệu Hóa về hỗ trợ kinh phí xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp kết cấu hạ tầng NTM và phát triển sản xuất nông nghiệp, sản phẩm OCOP trên địa bàn xã năm 2026.

Điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 03 là cơ chế hỗ trợ trực tiếp, tạo động lực để các khu dân cư chủ động huy động nguồn lực nâng cấp hạ tầng. Theo đó, đối với các công trình nâng cấp, làm mới đường giao thông thuộc diện được hỗ trợ, ngân sách xã hỗ trợ 60% tổng giá trị công trình, Nhân dân đối ứng 40%. Cơ chế này phát huy hiệu quả phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tạo dựng niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sức mạnh cộng đồng. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục tuyến đường được nâng cấp, hàng tỷ đồng từ nguồn lực trong Nhân dân được huy động, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, từng bước tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho xã Thiệu Hóa.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế, UBND xã Thiệu Hóa, tính đến ngày 13/10/2026, toàn xã đã có 10 thôn đăng ký thực hiện 58 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 10.892m và lắp đặt 172 cột điện. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các hạng mục là 33,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 19,9 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 13,3 tỷ đồng. Đến nay, 26 tuyến đường với tổng chiều dài 5.157m đã hoàn thành; 29 tuyến đường khác, dài 5.019m, đang được khẩn trương thi công. Những con số ấy không chỉ cho thấy quy mô, tiến độ thực hiện các công trình mà còn phản ánh sức lan tỏa của phong trào, khi chủ trương của địa phương nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ Nhân dân.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Thiệu Hóa có diện tích tự nhiên 36,16km2, dân số gần 46.000 người, với 20 thôn. Đây là địa bàn có quy mô diện tích, dân số lớn, mang những đặc trưng đan xen giữa nông thôn và đô thị. Trong định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030, xã Thiệu Hóa đặt mục tiêu trở thành phường trước năm 2030. Đây vừa là động lực, vừa đặt ra yêu cầu cao đối với việc phát triển hạ tầng, tổ chức không gian dân cư, nâng cao chất lượng đời sống và xây dựng nếp sống văn minh. Địa phương đang gấp rút hoàn thành đầy đủ 10/10 tiêu chí xã NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2026-2030; hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2026.

Bài và ảnh: Việt Hương