Google đối mặt án phạt 55 triệu USD tại Australia

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) đã khởi kiện chi nhánh Google tại châu Á - Thái Bình Dương sau khi “gã khổng lồ” công nghệ này thừa nhận đã ký thỏa thuận với các nhà mạng Telstra và Optus để cài đặt sẵn ứng dụng Google Search trên điện thoại Android.

Chủ tịch ACCC Gina Cass-Gottlieb cho biết Google đã “thừa nhận trách nhiệm pháp lý và đồng ý cùng đệ trình lên tòa án rằng công ty phải chịu tổng số tiền phạt 55 triệu USD.”

Tuy nhiên, mức phạt cuối cùng sẽ do tòa án quyết định.

Thỏa thuận giữa Google với Telstra và Optus được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2021. Theo đó, các nhà mạng này không được cài đặt bất kỳ công cụ tìm kiếm nào khác ngoài Google Search trên điện thoại Android bán ra thị trường.

Google hiện đã cam kết loại bỏ một số hạn chế về cài đặt sẵn và công cụ tìm kiếm mặc định trong hợp đồng với các nhà sản xuất điện thoại Android và nhà mạng.

Theo ACCC, vụ kiện cùng với nỗ lực của Telstra, Optus và TPG mở ra cơ hội để hàng triệu người tiêu dùng Australia có thêm lựa chọn công cụ tìm kiếm, đồng thời thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường dịch vụ tìm kiếm./.

Theo TTXVN