Giữ vững bình yên Tam Thanh

Thời gian qua, Công an xã Tam Thanh đã chủ động bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT), tạo niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Công an xã Tam Thanh cùng lực lượng ANTT bản tăng cường bám sát địa bàn.

Tam Thanh là xã miền núi cao, có vị trí quan trọng về kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Xã có 21km đường biên giới với Lào, 8 mốc biên giới. Người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, địa hình đồi núi cao chia cắt, dân cư phân bố rải rác, đặt ra không ít khó khăn cho công tác đảm bảo ANTT. Trước thực trạng này, Công an xã Tam Thanh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp đảm bảo ANTT phù hợp với đặc điểm của từng khu dân cư. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng để đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Phối hợp các tổ chức đoàn thể, tổ ANTT bản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức tự phòng, tự quản trong quần chúng Nhân dân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Tam Thanh đã phát hiện và xử lý 6 vụ việc liên quan đến ANTT; tổ chức hơn 100 cuộc tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân với hơn 400 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở tham gia; thực hiện 20 hội nghị trực tiếp để tuyên truyền pháp luật với gần 2.200 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã đã vận động thu hồi 9 khẩu súng tự chế, 9 vũ khí thô sơ, giải quyết triệt để 2 vụ việc mâu thuẫn phát sinh.

Với những giải pháp trên, tình hình ANTT trên địa bàn xã đã có những chuyển biến rõ nét. Tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát hiệu quả, số vụ phạm pháp giảm dần qua từng năm. Đặc biệt, an ninh tuyến biên giới và vùng đồng bào dân tộc luôn được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, không có các vụ án phức tạp, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm vững chắc, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ông Hà Văn Thám, bản Thanh Lâm, cho biết: Trước đây, nhiều vụ việc mâu thuẫn nhỏ tại các bản không được giải quyết triệt để, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ trong Nhân dân. Kể từ khi có lực lượng công an xã Tam Thanh chính quy về cắm bản, các vụ việc tranh chấp đã được hòa giải và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, nhờ lực lượng công an thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn, tình hình ANTT được giữ vững, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất.

Đại úy Hà Văn Thế, Trưởng Công an xã Tam Thanh, cho biết: “Công an xã tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư. Qua đó, góp phần giữ vững ANTT và mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân”.

Bài và ảnh: Nguyễn Xuân