Giữ nhịp vốn cho tăng trưởng 2 con số

Tập trung nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh, tung thêm gói vay ưu đãi, hạ lãi suất và gỡ khó thủ tục - đó là những giải pháp trọng tâm đang được ngành ngân hàng Thanh Hóa dồn lực triển khai trong chặng nước rút cuối năm. Khi dòng vốn tín dụng được khơi thông kịp thời sẽ là nguồn lực quan trọng giúp doanh nghiệp, người dân mở rộng sản xuất, tạo đà để kinh tế địa phương cán đích mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Nguồn vốn tín dụng ngân hàng giúp nhiều doanh nghiệp, cơ sở mở rộng sản xuất, kinh doanh cuối năm.

Hướng dòng vốn tín dụng vào khu vực sản xuất, kinh doanh

Quý IV hằng năm luôn là thời điểm nhu cầu tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh tăng cao. Do đó, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung triển khai nhiều gói tín dụng quy mô lớn với lãi suất ưu đãi, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân tiếp cận nguồn vốn một cách thuận lợi nhất.

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Vietcombank Bắc Thanh Hóa), các chương trình ưu đãi hướng dòng vốn tín dụng vào các động lực tăng trưởng kinh tế và khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ đang được triển khai tích cực với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm. Bà Phạm Anh Vân, Phó Giám đốc ngân hàng cho biết: “Đến tháng 10/2026, dư nợ tín dụng của chi nhánh đã tăng trên 10% so với đầu năm. Điều này phản ánh rõ nét khả năng hấp thụ vốn ngày càng tích cực của nền kinh tế. Thời gian tới, Vietcombank Bắc Thanh Hóa tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, chúng tôi sẽ triển khai các gói lãi suất ưu đãi linh hoạt cho từng nhóm khách hàng; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số quy trình cho vay để khách hàng tiếp cận vốn an toàn, nhanh chóng và hiệu quả nhất”.

Việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi kịp thời đã tạo điểm tựa tài chính vững chắc cho các đơn vị kinh doanh trên địa bàn. Là một khách hàng đang vay vốn tại Vietcombank Bắc Thanh Hóa, ông Bùi Tiến Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tiến Thành Thảo cho biết: “Đối với doanh nghiệp phân phối hàng hóa, dòng tiền lưu động chính là yếu tố sống còn, đặc biệt trong mùa cao điểm tiêu dùng cuối năm. Sự đồng hành kịp thời cùng chính sách lãi suất ưu đãi từ Vietcombank Bắc Thanh Hóa đã giúp công ty chủ động nguồn hàng, bảo đảm tiến độ cung ứng, từ đó tự tin mở rộng quy mô kinh doanh và nâng cao uy tín với đối tác, khách hàng”.

Tính đến đầu tháng 10/2026, tổng dư nợ tín dụng toàn tỉnh đạt gần 275.000 tỷ đồng, tăng 7,36% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ tín dụng cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên đạt gần 150.000 tỷ đồng. Cơ cấu dòng vốn tín dụng tiếp tục phản ánh sự đầu tư mạnh mẽ vào các động lực tăng trưởng. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 5.400 doanh nghiệp đang vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Đáng chú ý, từ cuối tháng 9 đến nay, nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay ưu đãi thấp hơn từ 1 - 2%/năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn, đồng thời đơn giản hóa thủ tục, áp dụng chuyển đổi số vào quy trình thẩm định và giảm nhiều loại phí dịch vụ.

Ông Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Chi nhánh Bắc Thanh Hóa cho biết: “Đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng của tỉnh, chi nhánh ưu tiên tối đa nguồn vốn cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ. Chúng tôi triển khai các gói tín dụng giảm lãi suất từ 1 - 1,5%/năm cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Đặc biệt, nhờ số hóa toàn bộ quy trình thẩm định, phê duyệt, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn tối đa, giúp khách hàng giải ngân kịp thời để nắm bắt cơ hội kinh doanh dịp cuối năm”.

Đồng hành, khơi thông điểm nghẽn tín dụng

Không chỉ dừng lại ở việc cấp tín dụng, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh còn tích cực triển khai các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chủ động đối thoại để tháo gỡ khó khăn. Các chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi vay tiếp tục được duy trì đối với các khách hàng gặp khó khăn tạm thời, giúp doanh nghiệp ổn định dòng tiền.

Ông Trịnh Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa cho biết: “Ngân hàng chủ động nắm bắt nhu cầu, ưu tiên xử lý hồ sơ nhanh và tập trung nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh, kinh tế nông nghiệp cùng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Chúng tôi cam kết tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, triển khai thực chất, hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Agribank”.

Để dòng vốn tiếp tục chảy đều và phát huy hiệu quả cao nhất trong giai đoạn nước rút, ngành ngân hàng trên địa bàn đang tập trung mọi nguồn lực để khơi thông các điểm nghẽn tín dụng. Ông Tống Văn Ánh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí vận hành, áp dụng quy trình cho vay linh hoạt, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ. Mọi nỗ lực nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân, doanh nghiệp, phấn đấu đạt mức tăng trưởng dư nợ cao nhất”.

Quyết tâm của ngành ngân hàng càng có ý nghĩa quan trọng khi Thanh Hóa đang bước vào chặng đường nước rút để cán đích mục tiêu tăng trưởng cả năm 11%. Theo tính toán, GRDP quý IV của tỉnh phải đạt mức tăng tối thiểu 17,09% và phấn đấu đạt 17,48%. Trước yêu cầu cấp thiết đó, vai trò “kênh dẫn vốn chủ lực” của ngành ngân hàng không chỉ giải bài toán dòng tiền trước mắt cho khu vực sản xuất, kinh doanh, mà còn tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy toàn nền kinh tế Thanh Hóa bứt phá mạnh mẽ và hoàn thành xuất sắc mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Bài và ảnh: Thanh Thảo