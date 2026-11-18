Đón đọc Báo Thanh Hóa hằng tháng số 244 (tháng 11/2026)

Báo Thanh Hóa hằng tháng số 244 (tháng 11/2026) mang đến những góc nhìn đa chiều về công tác xây dựng Đảng, quản trị dữ liệu, phát huy dân chủ ở cơ sở, dân vận và phát triển kinh tế. Số báo cũng dành dung lượng đáng kể phân tích những điểm nghẽn trong phát triển văn hóa, yêu cầu đổi mới tư duy đầu tư, khơi thông nguồn lực và phát huy giá trị di sản văn hóa xứ Thanh. Bên cạnh đó là những câu chuyện về giáo dục, du lịch cộng đồng, đời sống, sức khỏe, ẩm thực và vẻ đẹp con người, vùng đất Thanh Hóa.

Trong số báo này, ông Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã có những chia sẻ sâu sắc xoay quanh những điểm nghẽn cần tháo gỡ và yêu cầu đổi mới tư duy, phương thức đầu tư phát triển văn hóa xứ Thanh.

Trong bối cảnh văn hóa được xem là nguồn lực quan trọng tạo nên sức mạnh nội sinh và lợi thế cạnh tranh của mỗi địa phương, vấn đề đặt ra không dừng ở việc đầu tư thêm thiết chế hay mở rộng các hoạt động văn hóa mà là làm thế nào để khơi thông nguồn lực, nâng cao chất lượng thụ hưởng, phát huy vai trò chủ thể sáng tạo của Nhân dân. Từ đó, từng bước chuyển hóa chiều sâu di sản, bản sắc và sức sáng tạo văn hóa thành động lực cho phát triển bền vững của tỉnh.

Ở mảng Văn hóa - Lịch sử - Du lịch mở ra những góc nhìn đa chiều về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng.

Một số báo đa dạng về nội dung, giàu chất liệu thực tiễn với những bài nổi bật ở các chuyên mục:

Chính sách và cuộc sống

- Quản trị dữ liệu bằng trách nhiệm và kỷ cương (Nguyễn Hường)

Chính trị - Kinh tế - Xã hội

- Dân chủ ở cơ sở bắt đầu từ trách nhiệm người đứng đầu (Hoàng Mai)

- Dân vận và quyền làm chủ của Nhân dân (Chi Anh)

- Hàng hóa xứ Thanh và “bài toán” chinh phục kệ siêu thị (Minh Hằng)

- Chuyên đề: Trường học hạnh phúc trong kỷ nguyên AI (Thảo Linh, Ngọc Huấn)

Tác giả tác phẩm

- “Gương phong tục” - đọc lời xưa, ngẫm chuyện nay (Nguyên Linh)

Văn hóa - Lịch sử - Du lịch

- Du lịch di sản: Hướng phát triển (Kiều Huyền)

- Từ mạch nguồn văn hóa đến miền du lịch cộng đồng (Thùy Dương)

- Thiền viện Tùng Lâm - thanh tịnh giữa đại ngàn (Ái Vân)

Sáng tác

- Tìm trò... (Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang)

Muôn mặt cuộc sống

- Khi thầy giáo là “mẹ hiền” (Tường Vân)

Sức khỏe - Ẩm thực

- Món ngon những ngày trở gió... (Hoàng Linh)

- Khám sức khỏe định kỳ

- “Tấm vé vàng” cho cơ thể khỏe mạnh (Đăng Khoa)

Khám phá xứ Thanh

- Na Mèo - Điểm hẹn sắc màu vùng biên (Thúy Lượng)

Ký ức mùi và vị

- Khoai lang nướng - Hương vị quê nhà (Mai Hương)

Góc ảnh

- Mùa quả ngọt (Bá Phượng - Ngọc Huấn thực hiện)

Thơ: Nguyễn Doãn Việt, Trần Minh Tiến, Vũ Tuyết Nhung, Lê Hứa Huyền Trân, Đinh Tiến Hải, Lê Văn Sự...

H.T