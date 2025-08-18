Giao nhiệm vụ xây dựng quy chế làm việc của Ban Chỉ huy BĐBP, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực

Sáng 18/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ xây dựng quy chế làm việc của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực (PTKV) thuộc Bộ CHQS tỉnh. Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt mục đích, yêu cầu, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các Ban trong việc xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc.

Theo đó, nội dung quy chế phải đảm bảo tính khoa học, sát với thực tiễn, đồng bộ và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, điều hành; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của từng thành viên, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác quân sự và công tác hậu cần, kỹ thuật.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất rằng việc xây dựng quy chế làm việc của Ban Chỉ huy BĐBP, Ban Chỉ huy PTKV có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận khu vực phòng thủ, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng yêu cầu các Ban bám sát quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm cao để xây dựng quy chế làm việc chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của đơn vị và địa phương.

Ngọc Lê (CTV)