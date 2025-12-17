Giải thưởng Human Act Prize 2025: Truyền cảm hứng hành động vì cộng đồng

Năm 2008, tỷ lệ dân số tiếp cận với internet của Việt Nam chỉ chiếm khoảng 24,20% dân số. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đã phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình “Internet trường học” cho học sinh, sinh viên thuộc 100% cơ sở giáo dục trên cả nước.

Trong 5 dự án vì cộng đồng được trao Giải thưởng năm thì có đến 2 dự án giáo dục. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Internet trường học” đã góp phần xóa dần khoảng cách rất lớn giữa thành thị, nông thôn và miền núi. Dự án còn được mở rộng triển khai tại nhiều quốc gia khác như Lào, Campuchia, Peru, Haiti, Mozambique, Myanmar và Burundi.

Dự án này đã được trao Giải thưởng năm tại Giải thưởng Hành động vì cộng đồng (Human Act Prize) 2025 do Báo Nhân Dân chủ trì, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần VCCorp.

Lễ trao giải diễn ra tối 16/12 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Là giải thưởng thường niên, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng ngày càng khẳng định uy tín ở tầm quốc gia. Không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận thành tích, giải thưởng hướng tới tôn vinh những sáng kiến tạo tác động xã hội dài hạn, những con người chọn con đường phụng sự bền bỉ.

Chủ đề “Kiên trì phụng sự” của năm 2025 được xem là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mùa giải. Qua đó, Ban Tổ chức muốn làm nổi bật tinh thần dấn thân không ồn ào, những nỗ lực bền bỉ phía sau các dự án cộng đồng - nơi giá trị tích cực được tạo ra từng ngày, bằng hành động cụ thể và sự cam kết lâu dài.

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng năm 2025 ghi nhận 160 hồ sơ dự thi, tăng so với 138 dự án của năm 2024. Các hồ sơ đến từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhóm thiện nguyện và cá nhân trên khắp cả nước, trải rộng ở nhiều lĩnh vực: Bảo tồn thiên nhiên, phát triển sinh kế bền vững, giáo dục, y tế, bình đẳng cơ hội, an sinh cho nhóm yếu thế, tri ân lịch sử, gìn giữ bản sắc văn hóa và chuyển đổi xanh trong sản xuất kinh doanh.

Sau vòng sơ khảo, 27 dự án tiêu biểu được lựa chọn vào vòng chung khảo. Các dự án này không chỉ được thuyết trình trước Hội đồng giám khảo mà còn được giới thiệu đến công chúng thông qua triển lãm Hành động vì cộng đồng 2025, tạo nên một không gian để người xem cảm nhận rõ hơn tác động tích cực, thay đổi đời sống mà các sáng kiến mang lại.

Giải thưởng năm được trao cho 5 dự án: “Trạng Nguyên Education - Hành trình 10 năm gieo chữ” của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư giáo dục Trạng Nguyên; “Internet trường học” do Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo; “Miza - Mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành giấy” của Công ty cổ phần Miza; “Phụng sự vì cuộc sống tốt đẹp cho mọi người” của Quỹ Thiện Tâm; Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Hạng mục Dự án Bền bỉ vinh danh 4 dự án: “GNI: 20 năm kiến tạo Good change,” “Mắt sáng cộng đồng,” “Khởi đầu mới,” Quỹ học bổng VietSeeds.

Ở hạng mục Dự án Bền vững, giải thưởng được trao cho 4 dự án: “REPEET - Làm điều tốt đẹp,” “Tái sinh vườn dừa, xanh hóa tương lai,” Chương trình Cứu hộ và bảo tồn tê tê, Heineken Việt Nam bảo tồn nguồn nước.

Hạng mục Dự án Truyền cảm hứng vinh danh 5 dự án: “Tô màu ký ức-Skyline,” “Mái ấm gia đình Việt,” “Thư viện tóc,” “Tình người trong cơn sóng,” “Thắp lên một que diêm.”

Hạng mục Dự án Kịp thời vinh danh 3 dự án: Trường Hy Vọng, Chương trình “Ánh sáng học đường,” GELEX Nhân ái-Kiến tạo hạnh phúc cộng đồng

Ở hạng mục Ý tưởng, giải Ý tưởng Vì cộng đồng được trao cho dự án “Hành trình Gene kết nối - Tìm lại tên liệt sỹ” của Công ty cổ phần GeneStory; giải Ý tưởng Phát triển bền vững được trao cho dự án “Nam Dược - Dược liệu sạch phát triển bền vững” của Công ty cổ phần Nam Dược.

Đặc biệt, năm nay, Hội đồng chung khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng đã quyết định bổ sung hạng mục mang tên Phụng sự thầm lặng, ghi nhận và tri ân những cá nhân, dự án đã có những cống hiến bền bỉ, tạo ra tác động tích cực và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng, nhưng vì nhiều lý do khác nhau không tham dự hoặc không được đề cử tại giải thưởng. Việc bổ sung hạng mục này thể hiện tinh thần cởi mở và nhân văn của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng, nhằm kịp thời tôn vinh những con người đang lặng lẽ tận hiến cho xã hội một cách không vụ lợi.

Vinh danh cá nhận giải thưởng Phụng sự thầm lặng. (Ảnh: BTC)

Hai cá nhân được vinh danh tại hạng mục Phụng sự thầm lặng là bà Trần Thị Cẩm Giang - người sáng lập và điều hành Mái ấm Thiện Duyên tại Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh và bác sỹ, thương binh Lê Thành Đô (Hà Nội), người đã dành hơn 20 năm qua để sản xuất và trao tặng miễn phí hàng nghìn chân, tay giả cho người khuyết tật nghèo trên khắp cả nước.

Chia sẻ tại lễ trao giải, nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng cho rằng mùa giải năm 2025 vinh danh nhiều dự án, ý tưởng và những người tử tế, nhưng khoảnh khắc nhập cúp của họ không phải là điểm kết mà là điểm bắt đầu, bởi giải thưởng sinh ra không chỉ để tôn vinh một con người hay một tổ chức mà để đánh thức nhiều người khác, không phải khép lại bằng một nghi lễ mà mở ra một hành trình mới, lựa chọn cách cùng nhau trở thành một phần của những hành động vì cộng đồng./.

Điểm nổi bật của vòng chung kết là nhiều dự án đã nhận được sự hỗ trợ trực tiếp ngay tại sự kiện. Ca sỹ Hồ Ngọc Hà, với vai trò giám khảo khách mời, đã trao tặng 300 triệu đồng cho Đội Cứu hộ cứu nạn đường thủy 116 và 200 triệu đồng cho dự án “Thắp lên một que diêm” - sáng kiến 17 năm hỗ trợ trẻ em vùng cao và gia đình quân nhân khó khăn của nhà báo Hoàng Trường Giang. Nhà báo Lê Quốc Minh đã ủng hộ 100 triệu đồng cho dự án “Tình người trong cơn sóng” của Đội 116, góp phần tăng cường năng lực cứu hộ, cứu nạn trên sông nước và ven biển. Trong đợt bão số 13 vừa qua, thông qua mạng lưới của giải thưởng, hơn 2,3 tỷ đồng đã được huy động để Đội Cứu hộ cứu nạn 116 tham gia ứng cứu tại Phú Yên; 1,1 tỷ đồng được trao cho dự án “Thắp lên một que diêm”; cùng hơn 3 tỷ đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu kịp thời hỗ trợ người dân tại ba tỉnh miền Trung.

Theo TTXVN