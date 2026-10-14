Giai đoạn 2026-2030 phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng hơn 300.000 căn nhà các loại

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 13/10/2026 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030. Theo đó, tỉnh phấn đấu đưa vào sử dụng 300.732 căn nhà các loại, nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở ngày càng tăng của người dân và thúc đẩy đô thị hóa bền vững.

Dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long (phường Nguyệt Viên). Ảnh: Việt Hương

Kế hoạch đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng về diện tích nhà ở bình quân, quy mô sàn xây dựng tăng thêm đối với từng loại hình và chất lượng nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng của người dân cũng như thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Theo kế hoạch được phê duyệt, đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh phấn đấu đạt 35,0 m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 38,0 m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt 31,0 m2 sàn/người.

Tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm trong giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến khoảng 32.443.650 m2 sàn, tương ứng khoảng 300.732 căn nhà. Cụ thể các chỉ tiêu đối với từng loại hình dự án phát triển nhà ở bao gồm:

Nhà ở thương mại: Phấn đấu hoàn thành khoảng 23.822.380 m2 sàn (khoảng 198.520 căn). Trong đó, hoàn thành khoảng 10.214.720 m2 sàn (85.000 căn) từ các dự án đang triển khai và khoảng 13.607.660 m2 sàn (113.520 căn) từ các dự án phát triển mới.

Nhà ở xã hội: Phấn đấu hoàn thành khoảng 1.600.000 m2 sàn (khoảng 32.000 căn). Trong đó, khoảng 425.550 m2 sàn (8.500 căn) đến từ các dự án đang thực hiện và 1.174.450 m2 sàn (23.500 căn) thuộc các dự án mới.

Nhà ở tái định cư: Phấn đấu hoàn thành khoảng 2.627.936 m2 sàn (khoảng 26.279 căn). Cụ thể, khoảng 994.711 m2 sàn (9.950 căn) từ các dự án đang đầu tư và 1.633.225 m2 sàn (16.329 căn) từ các dự án mới.

Nhà ở do người dân tự xây dựng: Phấn đấu hoàn thành khoảng 4.393.334 m2 sàn.

Thi công Dự án nhà ở xã hội Lam Sơn Riverside tại phường Hàm Rồng. Ảnh: Việt Hương

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng chú trọng nâng cao chất lượng nhà ở. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh đạt 95,0% (đô thị đạt 100%, nông thôn đạt tối thiểu 83,0%) và không còn nhà ở đơn sơ. Ngoài ra, hoàn thành các chỉ tiêu xóa nhà tạm, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, người có công và thân nhân liệt sĩ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tổng nhu cầu vốn để triển khai phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 ước tính khoảng 326.007 tỷ đồng. Trong đó, vốn phát triển nhà ở theo dự án (thương mại, xã hội, tái định cư) khoảng 288.708 tỷ đồng và vốn người dân tự xây dựng khoảng 37.299 tỷ đồng.

Nguồn vốn sẽ được huy động linh hoạt từ ngân sách nhà nước, các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và nguồn lực tự có của các cá nhân, hộ gia đình.

Xem nội dung chi tiết Kế hoạch tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)