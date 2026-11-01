Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa thành công tốt đẹp

Anh Tuân
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 1/11, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh (phường Hạc Thành), Giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, năm 2026 đã chính thức khép lại.

Giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 1/11, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh (phường Hạc Thành), Giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, năm 2026 đã chính thức khép lại.

Giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa thành công tốt đẹp

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba nội dung đôi nam nhóm từ 40 tuổi trở lên.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Cầu lông tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, quy tụ 200 vận động viên (VĐV) đến từ 15 câu lạc bộ (CLB) trong toàn tỉnh.

Các tay vợt thi đấu ở 3 nội dung: đôi nam (chia làm 3 nhóm tuổi: từ 40 tuổi trở lên, từ 30 tuổi trở lên và 29 tuổi trở xuống), đôi nữ (không chia nhóm tuổi) và đôi nam nữ (theo nhóm các VĐV từ 30 tuổi trở lên và 29 tuổi trở xuống).

Giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa thành công tốt đẹp

Các VĐV tranh tài quyết liệt tại trận chung kết đôi nam, nhóm 29 tuổi trở xuống.

Xuyên suốt giải đấu, các VĐV đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi ở các nhóm tuổi và nội dung thi đấu.

Giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa thành công tốt đẹp

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba nội dung đôi nam nữ, nhóm 29 tuổi trở xuống.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao huy chương và phần thưởng cho các đôi VĐV đạt thành tích xuất sắc, gồm giải Nhất, giải Nhì và giải Ba ở các nội dung thi đấu.

Anh Tuân

Từ khóa:

#tỉnh #Giải cầu lông #phường Hạc Thành #Thể thao #Tranh tài #thành công tốt đẹp #Sở Văn hóa #Chất lượng #Thể dục #Địa phương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Từ phong trào cơ sở đến bệ phóng tài năng thể thao đỉnh cao

Từ phong trào cơ sở đến bệ phóng tài năng thể thao đỉnh cao

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Giữa bức tranh thể thao đa sắc màu của xứ Thanh, phong trào tập luyện môn Võ cổ truyền hiện đã cắm rễ sâu bền vào đời sống cộng đồng, học đường và trở thành vườn ươm quan trọng cung cấp những “viên ngọc thô” đầy triển vọng cho thể thao thành tích...
Bình đẳng giới trong thể thao

Bình đẳng giới trong thể thao

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Từ sự bền bỉ trong tập luyện, thi đấu đến những tấm huy chương danh giá, các nữ vận động viên (VĐV) đang khẳng định vai trò, vị thế ngày càng quan trọng trong sự phát triển của thể thao Thanh Hóa. Sự quan tâm, tạo điều kiện của ngành thể thao cùng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh