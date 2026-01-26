Gia hạn thời gian tiếp nhận ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

Thời gian tiếp nhận kinh phí ủng hộ theo Thư kêu gọi sẽ được gia hạn đến hết ngày 31/3/2026 và dừng tiếp nhận, đóng tài khoản từ 17 giờ 00 phút ngày 31/3/2026.

Công an Thanh Hóa thu nhận mẫu ADN tại điểm tập trung cho thân nhân liệt sĩ.

Ngày 20/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Thư kêu gọi Ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 25/11/2025 về việc tổ chức vận động ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh. Thời gian tổ chức vận động từ khi ban hành kế hoạch đến hết ngày 22/12/2025.

Theo tổng hợp, báo cáo của Sở Nội vụ về tình hình triển khai thực tế, công tác vận động, tiếp nhận kinh phí ủng hộ bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Nhưng do thời gian vận động còn hạn chế, phạm vi đối tượng vận động rộng, nên kết quả vận động chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra.

Phường Tĩnh Gia tổ chức ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động cần phải có thêm thời gian để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân triển khai, tham gia ủng hộ, bảo đảm huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa phục vụ nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc này.

Ngày 26/1/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 162/UBND-VHXH về việc vận động ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung Công văn, thời gian tiếp nhận kinh phí ủng hộ theo Thư kêu gọi sẽ được gia hạn đến hết ngày 31/3/2026 (thay cho thời hạn đến hết ngày 22/12/2025); dừng tiếp nhận và thực hiện đóng tài khoản từ 17 giờ 00 phút ngày 31/3/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các xã, phường; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến Nhân dân về ý nghĩa, mục đích của chương trình; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh.

Mọi sự ủng hộ, đóng góp xin gửi về theo thông tin sau: • Tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước Tên tài khoản: Quỹ ủng hộ công tác phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài côt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (viết tắt là Quỹ ủng hộ ADN). Số tài khoản: 3761.0.9130069.91011 Tại: Kho bạc Nhà nước khu vực XI • Hoặc tài khoản mở tại ngân hàng Tên tài khoản: Quỹ ủng hộ ADN Số tài khoản: 3500.00.123.8686 Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thanh Hóa.

Nguyên Mai