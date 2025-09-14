Gần 8,6 triệu lượt khách tham quan Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”

Chỉ sau hơn hai tuần mở cửa, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đã ghi nhận con số kỷ lục khách tham quan. Theo Ban tổ chức, đến ngày 13/9, tổng số khách tham quan gần 8,6 triệu người. Trong ngày 13/9 có gần 1,3 triệu khách tham quan.

Triển lãm thành tựu đất nước thu hút gần 7 triệu lượt khách tham quan.

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” khai mạc ngày 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, Đông Anh (Hà Nội). Đây là sự kiện chính trị-văn hóa trọng đại, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, giới thiệu những thành tựu to lớn của đất nước trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển.

Với sức hút mạnh mẽ, Triển lãm thành tựu đất nước đã trở thành điểm đến văn hóa đặc biệt, thu hút đông đảo nhân dân cả nước. Đây là dịp để mỗi người dân thêm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng, cảm nhận rõ hơn những thành quả phát triển của đất nước. Những ngày cuối tuần, lượng khách tăng đột biến, tạo nên bầu không khí náo nhiệt, hào hứng. Dự kiến sau khi kết thúc, sau 19 ngày mở cửa, Triển lãm sẽ đạt mức cao kỷ lục về lượng khách tham quan.

Triển lãm ghi nhận lượt khách kỷ lục đến tham quan.

Trong hôm nay 14/9, hàng loạt hoạt động hấp dẫn phục vụ khách tham quan tiếp tục diễn ra: trình diễn khinh khí cầu tại sân đông; chiếu phim miễn phí tại nhà A; biểu diễn nghệ thuật tại sân khấu trung tâm do Nhà hát Kịch Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam và Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thực hiện.

Tại sảnh 5, 6, du khách được trải nghiệm nghệ thuật cắt lá dứa, vẽ mặt nạ, đan lục bình; thưởng thức trưng bày sách Lục Vân Tiên; lắng nghe nghệ nhân trình diễn nhạc cụ dân tộc, cồng chiêng, đàn T’rưng...

Triển lãm sẽ kết thúc vào 16 giờ ngày 15/9. Lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ cùng ngày tại sân khấu ngoài trời phía bắc trung tâm triển lãm, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Màn bắn pháo hoa tầm cao sẽ khép lại Triển lãm thành tựu đất nước. (Ảnh: VEC)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cùng màn pháo hoa tầm cao rực rỡ sẽ tạo điểm nhấn ấn tượng, khép lại hành trình gần ba tuần, để lại dấu ấn sâu sắc về niềm tự hào, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước.

Theo Báo Nhân Dân