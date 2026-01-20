Eurowindow Light City nằm trong lõi quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa

Trong Quy hoạch đô thị Thanh Hóa đến năm 2040, sông Mã được xác định là trục cảnh quan trung tâm, định hình không gian phát triển đô thị theo hướng hiện đại, sinh thái và phát triển kinh tế bền vững. Tọa lạc tại bờ Bắc sông Mã, khu đô thị Eurowindow Light City không chỉ hưởng lợi từ vị trí ven sông mà còn nằm trọn trong vùng quy hoạch phát triển đô thị trọng điểm của Thanh Hóa.

Trên thế giới, phát triển đô thị ven sông đã trở thành xu hướng chủ đạo trong nhiều thập kỷ. Theo báo cáo của Knight Frank, bất động sản ven sông thường có mức giá cao hơn từ 10–50% so với các dự án cùng phân khúc trong cùng khu vực, nhờ lợi thế cảnh quan, môi trường sống và khả năng khai thác thương mại – dịch vụ dài hạn.

Thực tế, nhiều đô thị lớn trên thế giới đều phát triển mạnh mẽ dọc các dòng sông trung tâm như London hình thành chuỗi đô thị, tài chính và dịch vụ bám theo trục sông Thames, Paris xây dựng bản sắc đô thị gắn liền với dòng Seine. Tại Việt Nam, mô hình đô thị ven sông cũng đang được triển khai ngày càng rõ nét. Hà Nội phát triển nhiều khu đô thị mới dọc sông Hồng, trong khi TP.HCM mở rộng không gian đô thị, thương mại và dịch vụ cao cấp bám theo sông Sài Gòn. Từ các đô thị trung tâm, xu hướng phát triển ven sông tiếp tục lan tỏa ra các địa phương giàu tiềm năng, nơi quỹ đất còn dư địa và nhu cầu tái cấu trúc không gian đô thị ngày càng rõ ràng.

Sông Mã là “xương sống” trong cấu trúc quy hoạch phát triển đô thị xứ Thanh

Tại Thanh Hóa, quy hoạch đô thị đến năm 2040 định hướng lấy sông Mã làm trục cảnh quan và hành lang sinh thái và phát triển kinh tế trung tâm của tỉnh. Theo quy hoạch, không gian đô thị sẽ được mở rộng đồng thời cả hai bờ sông, hình thành vùng đô thị liên kết, đa tâm.

Các dải đô thị ven sông Mã được ưu tiên phát triển chức năng ở, thương mại – dịch vụ, không gian công cộng và cảnh quan giúp nâng cao chất lượng sống cho người dân, tạo nền tảng để hình thành các khu vực phát triển có giá trị an cư và giá trị kinh tế cao.

Sông Mã được xác định là trục xương sống trong quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa đến năm 2040

Lấy sông Mã làm “xương sống” cảnh quan và phát triển đô thị, Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 không chỉ bắt nhịp xu hướng đô thị ven sông của thế giới và Việt Nam mà còn mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn bất động sản đồng thời giữ được bản sắc văn hóa sông Mã – Đông Sơn, đồng thời đóng vai trò là cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ trong giai đoạn tới.

Eurowindow Light City nằm trong lõi phát triển đô thị ven sông Mã

Trong đầu tư bất động sản, vị trí trong quy hoạch chiến lược luôn là yếu tố tạo ra khác biệt về giá trị. Những dự án nằm trên trục phát triển được định hướng dài hạn thường sở hữu 3 lợi thế: khả năng gia tăng giá trị bền vững nhờ hạ tầng và tiện ích đồng bộ, cùng tính thanh khoản cao nhờ sức hút từ nhu cầu an cư và đầu tư trung – dài hạn, đặc biệt, các khu đô thị ven sông trong quy hoạch bài bản thường duy trì mặt bằng giá cao hơn, nhờ giá trị cảnh quan và không gian sống hiếm có.

Trong bức tranh đó, tọa lạc tại phường Nguyệt Viên, bên bờ Bắc sông Mã, Eurowindow Light City được quy hoạch trong dải đô thị ven sông trọng điểm của Thanh Hóa đến năm 2040. Đây là không gian phát triển chiến lược, nơi hội tụ lợi thế cảnh quan, hạ tầng và động lực tăng trưởng kinh tế bền vững.

Khu đô thị xanh Eurowindow Light City tọa lạc bên bờ Bắc sông Mã

Trước hết, dự án sở hữu lợi thế cảnh quan ven sông với không gian mở, tầm nhìn thoáng rộng và môi trường sống trong lành là những yếu tố ngày càng khan hiếm tại các đô thị đang được đô thị hóa nhanh. Với người mua ở thực, đây là nền tảng cho chất lượng sống bền vững; với nhà đầu tư, cảnh quan mặt nước luôn là “giá trị cứng” giúp bất động sản giữ biên độ tăng giá ổn định theo thời gian.

Một lợi thế khác của Eurowindow Light City là khả năng kết nối giao thông nhờ sở hữu Đại lộ Ánh Sáng đóng vai trò trục chính, kết nối hai bờ sông Mã và liên thông với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10, tạo thuận lợi cho giao thông nội đô và liên vùng.

Dự án Eurowindow Light City nằm trong dải đô thị ven sông được quy hoạch đồng bộ đồng thời hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng và không gian công cộng. Đây là yếu tố giúp dự án có “điểm tựa quy hoạch” rõ ràng – điều mà giới đầu tư luôn đặt lên hàng đầu khi đánh giá tiềm năng tăng trưởng.

Trong bối cảnh Thanh Hóa được định hướng trở thành đô thị trung tâm kết nối Bắc Trung Bộ với Đồng bằng sông Hồng và các vùng kinh tế lân cận, những khu đô thị nằm trên trục phát triển ven sông Mã như Eurowindow Light City đang sở hữu dư địa tăng trưởng rõ ràng. Việc dự án nằm trọn trong trục quy hoạch này không chỉ nâng cao chất lượng không gian sống cho cư dân, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho giá trị đầu tư dài hạn, khi hạ tầng hoàn thiện và các trung tâm đô thị mới dần hình thành theo đúng lộ trình đến năm 2040.

Mai Trang