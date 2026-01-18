EU và Mercosur ký kết hiệp định thương mại tự do sau hơn 2 thập kỷ đàm phán

Tại thủ đô Asunción của Paraguay, các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do, khép lại quá trình đàm phán kéo dài suốt 25 năm và mở đường cho thỏa thuận thương mại lớn nhất từ trước đến nay của EU.

Các nhà chức trách của Liên minh châu Âu và khối Nam Mỹ Mercosur chụp ảnh lưu niệm trong lễ ký kết hiệp định thương mại tự do tại Asunción, Paraguay, ngày 17 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters

Hiệp định nhằm mục tiêu cắt giảm thuế quan và thúc đẩy thương mại giữa hai khu vực, song để có hiệu lực đầy đủ vẫn cần sự chấp thuận của Nghị viện châu Âu, cũng như quá trình phê chuẩn tại nghị viện các quốc gia thành viên Mercosur gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay.

Tham dự lễ ký kết ngày 17/1 có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cùng lãnh đạo các nước Mercosur. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva không trực tiếp tham dự mà cử Ngoại trưởng đại diện.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trong ngày Liên minh châu Âu và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) ký kết hiệp định thương mại tự do, khép lại hơn 25 năm đàm phán, tại Asunción, Paraguay, ngày 17/1/2026. Ảnh: Reuters

Việc ký kết diễn ra trong bối cảnh EU vẫn tồn tại những lo ngại nội bộ, đặc biệt từ các hiệp hội nông dân và tổ chức môi trường châu Âu, vốn cảnh báo nguy cơ hàng hóa giá rẻ từ Nam Mỹ tràn vào thị trường EU và gia tăng nạn phá rừng. Dù vậy, hiệp định đã nhận được sự ủng hộ của đa số các quốc gia thành viên EU trong tuần trước.

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định thỏa thuận này sẽ hình thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới. Bà nhấn mạnh: “Thỏa thuận này gửi đi một thông điệp rất mạnh mẽ tới thế giới. Đó là một lựa chọn rõ ràng và có chủ ý: chúng tôi chọn thương mại công bằng thay vì thuế quan, chọn quan hệ đối tác dài hạn và hiệu quả thay vì sự cô lập”.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng cho rằng hiệp định sẽ giúp EU và Mercosur ứng phó với môi trường chính trị toàn cầu ngày càng biến động, đồng thời củng cố an ninh kinh tế mà không từ bỏ các giá trị cốt lõi của hai bên.

Về phía các quốc gia thuộc Mercosur, dù một số quan chức bày tỏ quan ngại về các quy định trong hiệp định, song Tổng thống Brazil Lula da Silva khẳng định thỏa thuận sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương.

Việc ký kết hiệp định EU–Mercosur được xem là một cột mốc quan trọng trong bối cảnh trật tự thương mại toàn cầu đang chịu nhiều sức ép, song quá trình phê chuẩn sắp tới sẽ là phép thử đối với sự đồng thuận chính trị và lợi ích kinh tế trong nội bộ EU.

Vân Bình

Nguồn: Reuters