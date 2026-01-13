Elon Musk dự báo AI và robot thay đổi thế giới

Ngày 12/1, trong loạt phát biểu đầu năm 2026, tỉ phú Elon Musk, giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, tiếp tục đưa ra những dự báo táo bạo về tương lai nhân loại. Các nhận định của ông tập trung vào sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), robot hình người, sự thay đổi căn bản của mô hình lao động - kinh tế và những rủi ro địa chính trị đang tích tụ.

Tỉ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Một trong những tuyên bố gây chú ý nhất của Elon Musk liên quan đến robot hình người Optimus do Tesla phát triển. Ông cho rằng trong vòng khoảng ba năm tới, robot có thể thực hiện các ca phẫu thuật với độ chính xác và hiệu quả vượt qua các bác sĩ phẫu thuật hàng đầu.

Theo ông Musk, y tế toàn cầu đang chịu áp lực lớn từ tình trạng thiếu nhân lực chất lượng cao, quá trình đào tạo kéo dài và những giới hạn sinh học của con người như mệt mỏi hay sai sót. Trong bối cảnh đó, tự động hóa bằng AI và robot được ông xem là lời giải tất yếu.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng phẫu thuật không chỉ là thao tác kỹ thuật, mà còn bao gồm đánh giá lâm sàng, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý, những yếu tố hiện vẫn gắn chặt với con người.

Tỉ phú Elon Musk và robot hình người Tesla Optimus. Ảnh: AFP.

Song song với lĩnh vực y tế, Elon Musk tiếp tục đề cập đến khái niệm Singularity, thời điểm AI đạt hoặc vượt trí tuệ con người. Ông cho rằng nhân loại đang tiến rất gần, thậm chí đã bước vào giai đoạn này, đồng thời dự đoán trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) có thể xuất hiện ngay trong năm 2026. Theo ông, với sự kết hợp của phần mềm AI, chip xử lý hiệu năng cao và khả năng “robot tự tạo robot”, tốc độ phát triển công nghệ sẽ tăng theo cấp số nhân, vượt xa khả năng dự báo truyền thống.

Không chỉ nói về công nghệ, Elon Musk còn đưa ra viễn cảnh thay đổi sâu sắc đối với đời sống kinh tế -xã hội. Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Ả rập xê út ông cho rằng, trong 10–20 năm tới, làm việc có thể trở thành lựa chọn thay vì nghĩa vụ bắt buộc, khi AI và robot tạo ra năng suất vượt trội.

Dù vậy, Elon Musk cũng thừa nhận quá trình chuyển đổi sẽ không đơn giản. Việc máy móc đảm nhận phần lớn công việc có thể khiến con người đối mặt với khủng hoảng về mục đích sống, bản sắc cá nhân và vai trò xã hội.

Phát biểu trên của ông Elon Musk đang làm dấy lên nhiều suy đoán, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều điểm nóng kéo dài và cạnh tranh chiến lược gia tăng giữa các cường quốc.

