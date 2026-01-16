Duy trì hiệu quả công tác phổ cập giáo dục

Công tác phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng được cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục quan tâm và triển khai bền bỉ qua nhiều năm với mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Một giờ Tin học của học sinh Trường Tiểu học Hoằng Lưu, xã Hoằng Châu.

Ngay khi Đảng và Nhà nước có chủ trương PCGD, XMC cùng với công tác tuyên truyền, ngành giáo dục tỉnh nhà đã chỉ đạo các trường học; tham mưu cho chính quyền địa phương tập trung triển khai nhiều giải pháp thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn của từng cấp học, từng đối tượng, từng địa bàn và từng giai đoạn. Đặc biệt, khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc chỉ đạo, điều hành PCGD, XMC được tăng cường theo hướng rõ nhiệm vụ, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý giáo dục cấp tỉnh với chính quyền cấp xã, phường, các tổ chức đoàn thể và lực lượng tham gia tại cơ sở. Minh chứng cho thấy, nhằm bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện công tác PCGD, XMC phù hợp với bối cảnh tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2025-2030. Đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PCGD, XMC ở các xã, phường; công tác kiểm tra, đánh giá, công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC bảo đảm thông suốt từ chính quyền 3 cấp sang 2 cấp.

Theo đó, trong quá trình triển khai, ngoài xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp dựa trên điều kiện thực tế của địa phương, các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ công tác PCGD, XMC được cấp ủy, chính quyền các cấp đưa vào nghị quyết, gắn với việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội ở địa phương. Các tổ chức đoàn thể đã phối hợp hiệu quả trong việc vận động Nhân dân tham gia công tác PCGD, XMC. Nhờ đó kết quả PCGD, XMC đạt nhiều kết quả tích cực và duy trì hiệu quả. Từ năm 2014, Thanh Hóa đã hoàn thành PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đến nay, kết quả này vẫn được duy trì, giữ vững ở 166 xã, phường trong tỉnh.

Ngay khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương tổ chức điều tra, rà soát số lượng trẻ 5 tuổi trên địa bàn dân cư, đồng thời đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội, khoảng cách đi lại, khả năng tiếp cận cơ sở giáo dục mầm non để xây dựng kế hoạch huy động phù hợp. Nhờ đó, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp trong năm 2025 đạt gần 100%. Đặc biệt, để duy trì bền vững kết quả PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, cùng với việc thực hiện đầy đủ các chính sách đối với trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi theo quy định, các cơ sở giáo dục mầm non trong tỉnh còn tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - cộng đồng trong vận động trẻ đến lớp, duy trì chuyên cần. Đồng thời, chú trọng theo dõi các chỉ số chăm sóc, nuôi dưỡng như tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi, tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần và tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non hằng năm...

Đối với công tác PCGD tiểu học, THCS, ngành giáo dục tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trường làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh; tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương cũng như huy động xã hội hóa giáo dục đầu tư xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và không ngừng chuẩn hóa về trình độ của giáo viên. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tuy vẫn còn khó khăn tại một số địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đo thể lực học sinh, khoảng cách đến trường xa, điều kiện đi lại phức tạp, song những năm gần đây tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 luôn duy trì ở mức rất cao; tỷ lệ chung toàn tỉnh đạt 99,99%. Đặc biệt, từ năm 2018, Bộ GD&ĐT ban hành quyết định công nhận tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3 - mức độ phổ cập cao nhất hiện nay. Trong năm 2025, kết quả PCGD tiểu học mức độ 3 được duy trì ở 166 xã, phường và được gắn chặt với việc xây dựng các điều kiện bảo đảm về đội ngũ, cơ sở vật chất và quy mô trường lớp theo quy định. Trọng tâm là kiên cố hóa trường lớp; nâng cấp công trình vệ sinh, hệ thống nước sạch, ánh sáng; xây dựng khuôn viên trường xanh, sạch, đẹp, an toàn theo tiêu chí trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Ở cấp THCS, từ trước năm 2012 Thanh Hóa đã được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn PCGD THCS; năm 2021 được công nhận đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2. Hiện toàn tỉnh có 158 xã, phường đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 và 8 xã đạt chuẩn mức độ 2 gồm các xã: Hoạt Giang, Mường Chanh, Mường Lý, Pù Nhi, Nam Xuân, Sơn Điện, Trung Hạ và Yên Nhân.

Theo đại diện Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT, đây là kết quả của sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể; sự nỗ lực không ngừng của toàn ngành giáo dục tỉnh nhà. Cùng với đó là nhận thức của người dân trong việc cho con đến trường, vị trí, tầm quan trọng của công tác PCGD được nâng lên. Đặc biệt, ngành đã tích cực tham mưu cho tỉnh làm tốt công tác quy hoạch hệ thống trường lớp, cải thiện cơ sở vật chất theo hướng kiên cố và hiện đại hóa; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên bảo đảm về số lượng, cơ cấu, có trình độ chuyên môn cao, tận tụy, tâm huyết với nghề. Mục tiêu đặt ra của ngành trong thời gian tới là củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng và bảo đảm tính bền vững kết quả PCGD, XMC đã đạt được; phấn đấu PCGD THCS toàn tỉnh đạt mức độ 3 trước năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngoài sự nỗ lực của ngành giáo dục, cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cùng sự chung tay, đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân.

Bài và ảnh: P.S