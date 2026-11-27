Đường xuống cấp - “rào cản” phát triển vùng cao

Với địa hình miền núi chia cắt, giao thông có vai trò quan trọng trong kết nối giao thương, bảo đảm đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác và chịu tác động của thiên tai, một số tuyến đường tỉnh đã xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại và khả năng kết nối của người dân. Việc ưu tiên nguồn lực sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường vì thế đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Đường tỉnh 521E với nhiều vị trí xuống cấp.

Đường xuống cấp, thêm áp lực giao thông

Đường tỉnh 521E là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các xã vùng biên Mường Lát, Quang Chiểu và Mường Chanh. Sau nhiều năm khai thác, tuyến đường đã xuống cấp tại nhiều vị trí. Đặc biệt, hoạt động vận chuyển vật liệu, máy móc phục vụ các dự án hạ tầng trên địa bàn thời gian gần đây càng tạo thêm áp lực lên tuyến đường. Theo ghi nhận, tại các vị trí Km1+00 - Km1+750, Km2+00 - Km3+500 và Km8+450 - Km10+300, mặt đường bong tróc, xuất hiện nhiều “ổ gà, ổ voi”; một số đoạn còn sụt lún nền đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông. Những ngày mưa, nước đọng tại các điểm hư hỏng khiến người điều khiển xe máy càng khó di chuyển.

Đường tỉnh 521E trước đây được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp VI miền núi, với nền đường rộng 6,5m, mặt đường 3,5m. Trong khi quy mô tuyến đường còn hạn chế, nhiều dự án hạ tầng đang được triển khai tại các xã kéo theo nhu cầu vận chuyển vật liệu, máy móc, thiết bị bằng xe tải trọng lớn. Lưu lượng xe tải gia tăng trên tuyến đường đã xuống cấp càng tạo áp lực lên kết cấu công trình, khiến các vị trí hư hỏng có nguy cơ lan rộng, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên tỉnh lộ 523 qua xã Ngọc Trạo. Tuyến đường dài khoảng 13km, nhiều đoạn mặt đường bong tróc, biến dạng, xuất hiện dày đặc “ổ voi, ổ gà”. Mỗi khi có phương tiện lưu thông, bụi từ mặt đường cuốn lên mù mịt; một số hộ dân phải dùng bạt che chắn nhà cửa. Trời mưa, mặt đường lầy lội, việc đi lại càng khó khăn.

Tại xã Cổ Lũng, đường tỉnh 521B cũng xuống cấp sau thời gian dài khai thác. Đây là tuyến giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của hàng nghìn người dân, vận chuyển nông sản, vật liệu xây dựng, hàng hóa thiết yếu và kết nối đến các điểm du lịch của địa phương. Dọc tuyến, nhiều vị trí mặt đường bong tróc, nhựa đường lão hóa, xuất hiện dày đặc “ổ gà, ổ voi”. Một số đoạn có lớp nhựa cũ và lớp vá mới không đồng đều, tạo thành những mảng gồ ghề. Mùa nắng, bụi phủ kín mặt đường; mùa mưa, nước đọng thành vũng, gây khó khăn cho việc lưu thông. Không chỉ mặt đường hư hỏng, cây cối, cỏ dại ở một số đoạn taluy còn lấn chiếm, thu hẹp lòng đường. Trong khi đó, tuyến có nhiều khúc cua gấp, tầm nhìn hạn chế, khiến việc tránh nhau của xe tải và xe chở khách du lịch gặp khó khăn.

Bảo đảm lộ trình nâng cấp, sửa chữa

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, qua các đợt mưa lớn từ ngày 17/8 đến 25/8/2026 và từ ngày 13/9 đến 22/9/2026 đã gây nhiều sự cố, hư hỏng trên hệ thống quốc lộ, đường tỉnh. Riêng các tuyến đường tỉnh ghi nhận 297 vị trí sạt lở taluy dương, đất đá sa bồi rãnh dọc, mặt đường, cống, với khối lượng khoảng 46.700m3; 29 vị trí sạt lở taluy âm, chiều dài khoảng 836m; 61 vị trí hư hỏng tứ nón cầu, cống, rãnh dọc, xói lề đường. Ngoài ra, có 19 vị trí hư hỏng mặt đường với diện tích khoảng 38.984m2 và một vị trí rọ đá bị xô lệch, chiều dài khoảng 30m.

Để khắc phục, ngành chức năng đã đề xuất các giải pháp phù hợp với từng dạng hư hỏng. Theo đó, các vị trí sạt lở, sa bồi sẽ được hót dọn đất đá, khơi thông rãnh thoát nước; những điểm sạt lở taluy âm được gia cố bằng rọ thép đá hộc hoặc tường kè bê tông xi măng; các hạng mục cống, rãnh dọc, tứ nón cầu và mặt đường hư hỏng được sửa chữa, hoàn trả. Đối với những vị trí có khối lượng thiệt hại lớn, cần áp dụng giải pháp công trình khẩn cấp. Điển hình là điểm sạt lở taluy âm tại Km6+100 trên đường tỉnh 530B, chiều dài khoảng 200m. Phương án xử lý là hạ tải taluy dương để điều chỉnh tuyến, đào khuôn đường mới, thi công móng đá dăm nước, hoàn trả mặt đường, bổ sung rãnh dọc và hộ lan tôn sóng.

Những giải pháp trên có ý nghĩa quan trọng trong việc khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trước mắt. Tuy nhiên, đối với những tuyến đường đã xuống cấp qua nhiều năm, việc sửa chữa cục bộ từng vị trí khó có thể giải quyết triệt để những hạn chế về quy mô và chất lượng công trình. Những năm qua, đường tỉnh 521E đã được bố trí kinh phí bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa cục bộ các vị trí hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Song, việc sửa chữa chủ yếu khắc phục những vị trí hư hỏng theo từng thời điểm, chưa giải quyết căn cơ những hạn chế về quy mô và chất lượng toàn tuyến.

Theo Sở Xây dựng, ngoài công tác bảo dưỡng thường xuyên, sở đã báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa các tuyến đường trong kế hoạch sửa chữa định kỳ hằng năm. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn chế nên việc sửa chữa phải ưu tiên những đoạn tuyến hư hỏng nặng. Để bảo đảm giao thông, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng cùng các đơn vị quản lý tăng cường bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến đường tỉnh, kịp thời sửa chữa những hư hỏng bằng nguồn kinh phí được giao, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Thực trạng tại các tuyến đường tỉnh như 521E, 523 và 521B... cho thấy, nhu cầu sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông miền núi ngày càng cấp thiết. Cùng với khắc phục những hư hỏng trước mắt, cần tính toán giải pháp đầu tư đồng bộ, phù hợp với nhu cầu vận tải và định hướng phát triển của từng địa bàn. Đây không chỉ là yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông mà còn là điều kiện quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, tăng cường kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi.

Bài và ảnh: Đình Giang