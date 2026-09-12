Đưa nguồn vốn chính sách đến gần người dân

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Xương (NHCSXH Quảng Xương) nhanh chóng ổn định hoạt động, duy trì mạng lưới giao dịch đến tận cơ sở, bảo đảm nguồn vốn ưu đãi tiếp tục đến đúng đối tượng thụ hưởng. Qua đó, nguồn vốn chính sách không chỉ được duy trì thông suốt mà còn tiếp tục phát huy hiệu quả trong phát triển sản xuất, tạo việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Cán bộ NHCSXH Quảng Xương kiểm tra tình hình sử dụng tín dụng chính sách tại gia đình anh Nguyễn Văn Đồng, ở thôn Nga Linh, xã Quảng Bình.

Theo chân cán bộ NHCSXH Quảng Xương đến thăm gia đình anh Trần Văn Lãm, thôn Triểu Công, xã Quảng Bình khi anh đang chuẩn bị thức ăn cho đàn dúi thương phẩm. Đây là thành quả sau nhiều năm anh kiên trì tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp. Anh Lãm cho biết: “Tôi bắt đầu nuôi dúi từ năm 2018. Thời gian đầu, do thiếu vốn nên quy mô chăn nuôi còn nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao. Không ngừng học hỏi kỹ thuật, tự tìm tòi cách làm, cùng với nguồn vốn vay từ chương trình giải quyết việc làm, tôi đã mạnh dạn đầu tư mở rộng chuồng trại. Đến nay, trang trại của gia đình đang nuôi hơn 100 con dúi, mỗi năm cho thu nhập hơn 200 triệu đồng”.

Cũng tại xã Quảng Bình, nguồn vốn tín dụng chính sách đang giúp nhiều hộ dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Với khoản vay 80 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm cùng với nguồn vốn vay khác, anh Nguyễn Văn Đồng, thôn Nga Linh, đã đầu tư thêm máy móc, mở rộng xưởng mộc, tạo việc làm cho 4 lao động địa phương.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, NHCSXH Quảng Xương hoạt động trên địa bàn các xã Quảng Yên, Quảng Ngọc, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Chính, Tiên Trang. Xác định việc duy trì hoạt động giao dịch tại cơ sở là yếu tố quan trọng để người dân không gặp khó khăn khi tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi. Đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã duy trì 26 điểm giao dịch. Các điểm giao dịch được bố trí linh hoạt tại trụ sở UBND xã mới, trụ sở xã cũ hoặc nhà văn hóa khu dân cư, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn.

Lịch giao dịch tiếp tục được duy trì ổn định, đồng thời, tạo điều kiện để chính quyền cơ sở và các tổ chức hội nhận ủy thác phối hợp triển khai chính sách. Hệ thống biển chỉ dẫn, thông tin về các chương trình tín dụng được niêm yết công khai tại điểm giao dịch, giúp người dân dễ dàng tìm hiểu, tiếp cận nguồn vốn và giám sát quá trình thực hiện chính sách. Cùng với duy trì mạng lưới giao dịch, NHCSXH Quảng Xương phối hợp với các xã rà soát nhu cầu vay vốn, xác nhận đúng đối tượng, đúng điều kiện; qua đó bảo đảm nguồn vốn ưu đãi đến đúng người, sử dụng đúng mục đích...

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, hoạt động tín dụng chính sách của đơn vị tiếp tục đạt kết quả tích cực. Đến đầu tháng 9/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH Quảng Xương đạt 780 tỷ đồng với 12.466 hộ vay vốn thuộc diện hộ nghèo và các đối tượng chính sách, tăng gần 58 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn được triển khai trên nhiều chương trình, đáp ứng những nhu cầu thiết thực của người dân, như: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nhà ở xã hội, học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người chấp hành xong án phạt tù và các đối tượng chính sách khác...

Phó Giám đốc NHCSXH Quảng Xương Lê Thị Thúy, cho biết: “Để nguồn vốn tín dụng chính sách thực sự trở thành điểm tựa giúp người dân phát triển kinh tế, bên cạnh việc giải ngân đúng đối tượng, đúng nhu cầu, công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay có ý nghĩa rất quan trọng. Thông qua việc phối hợp với các tổ chức hội nhận ủy thác, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, trưởng thôn, ngân hàng thường xuyên nắm bắt tình hình sử dụng vốn của hộ vay, kịp thời hướng dẫn người dân lựa chọn phương án đầu tư phù hợp, sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tín dụng mà còn giúp các hộ vay phát huy tốt nguồn lực được hỗ trợ, tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong thời gian tới, NHCSXH Quảng Xương tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho các chương trình giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Việc giữ ổn định mạng lưới giao dịch, tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở và nâng cao chất lượng quản lý vốn tiếp tục được xem là những giải pháp quan trọng”.

Bài và ảnh: Lương Khánh