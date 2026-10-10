Đưa nghị quyết thành hành động cụ thể

Không chỉ dừng ở tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết, Ủy ban MTTQ xã Yên Trường đang hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lựa chọn những phần việc thiết thực để vận động Nhân dân cùng tham gia. Từ mỗi cuộc họp dân, thông tin trên nhóm zalo đến các hoạt động chăm lo an sinh, giám sát, phản biện xã hội..., tinh thần “nghị quyết đi đôi với hành động” đang từng bước được cụ thể hóa trong đời sống.

Đoàn kiểm tra Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp tại 2 xã Yên Trường và Yên Định.

Tại thôn Phù Hưng, ban công tác mặt trận thôn linh hoạt kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền như họp dân, sinh hoạt đoàn thể, hệ thống loa thông minh, nhóm zalo... Cán bộ, đảng viên và thành viên ban công tác mặt trận được phân công phụ trách từng tổ Nhân dân tự quản, trực tiếp tuyên truyền, vận động và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Nhờ đó, những chủ trương chung được chuyển thành nội dung cụ thể, gắn với từng khu dân cư, từng hộ gia đình; người dân không chỉ được thông tin mà còn trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Đây cũng là cách MTTQ xã Yên Trường đưa nghị quyết vào cuộc sống trong điều kiện địa phương vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, Yên Trường luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã chủ động tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, hướng dẫn của MTTQ cấp trên; phối hợp với HĐND, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động, đổi mới phương thức công tác theo hướng sát cơ sở. Chú trọng xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, duy trì nền nếp giao ban, thông tin, báo cáo; đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền, vận động. Sau hơn 1 năm hoạt động, MTTQ xã đã phối hợp treo 8 cụm pa nô lớn, 484 băng rôn; thực hiện hơn 180 tin, bài trên các trang mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở; xây dựng, duy trì 21 tuyến đường cờ, sửa chữa, lắp đặt 183 pa nô tuyên truyền trực quan...

Cùng với tuyên truyền, MTTQ xã chú trọng biến chủ trương thành những hoạt động cụ thể, gắn với đời sống Nhân dân. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai gắn với phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo an sinh.

MTTQ xã đã phối hợp trao 742 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 42 phần quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 4 nhà Đại đoàn kết; vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ Nhân dân Cuba và các hoạt động an sinh xã hội khác, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Qua đó, tinh thần “tương thân tương ái” và trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được lan tỏa.

Cùng với chăm lo đời sống Nhân dân, MTTQ xã phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Sau sắp xếp, ban công tác mặt trận ở khu dân cư và các tổ chức hội quần chúng được kiện toàn, bảo đảm hoạt động ổn định. MTTQ xã đã phối hợp tổ chức 3 hội nghị tiếp xúc cử tri, 23 cuộc giám sát và 5 hội nghị phản biện xã hội; tổng hợp 25 ý kiến, kiến nghị gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Qua đó, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Từ thực tiễn cho thấy, để nghị quyết đi vào cuộc sống, việc tuyên truyền phải gắn với những nhiệm vụ cụ thể, sát thực tiễn và có sự tham gia của người dân. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Trường Trịnh Đăng Vĩnh: “MTTQ xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, đưa nghị quyết, chương trình hành động đến từng khu dân cư bằng những hình thức phù hợp. Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người có uy tín và thành viên ban công tác mặt trận; đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, tiếp nhận ý kiến Nhân dân. Đồng thời, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua, chăm lo an sinh xã hội và giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề thiết thực, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống”.

Bài và ảnh: Phan Nga