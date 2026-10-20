Đưa dịch vụ công đến gần người dân, doanh nghiệp

Trong hành trình xây dựng nền hành chính hiện đại, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh luôn lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cho mọi hoạt động. Từ đổi mới phương thức làm việc, cải tiến quy trình đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), mỗi bước chuyển đều hướng tới sự thuận tiện, giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính minh bạch và dễ dàng hơn.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận thủ tục hành chính của công dân.

Những ngày vừa qua, Trung tâm PVHCC tỉnh đã thành lập các đoàn trực tiếp kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. “Qua kiểm tra cho thấy, việc triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Đáng chú ý, 54 TTHC đặc thù lĩnh vực đất đai đã được tái cấu trúc nhưng một số cán bộ cấp xã vẫn lúng túng trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến; chưa giải quyết hồ sơ theo một quy trình xuyên suốt; nhiều hồ sơ chưa được chuyển liên thông thuế điện tử; tình trạng quá hạn vẫn còn nhiều”, ông Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh cho biết.

Khắc phục tình trạng này, Trung tâm PVHCC tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai trên môi trường điện tử; quy trình xử lý hồ sơ sau khi chuyển liên thông sang phần mềm VNPT iLIS, giúp cán bộ, công chức 166 xã, phường nắm vững nghiệp vụ, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của công dân được thực hiện đúng quy định, hạn chế sai sót trong quá trình xử lý.

Để mọi người dân, nhất là người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật và người dân vùng miền núi tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, Trung tâm PVHCC tỉnh đã triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động”. Dù mới triển khai trong thời gian chưa dài, nhưng mô hình đã nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của người dân. Đến hết tháng 9/2026, 153/166 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 476 đợt hỗ trợ lưu động, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ 37.515 lượt người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ nộp trực tuyến 7.462 hồ sơ. Không chỉ giúp người dân thực hiện các thủ tục dễ dàng hơn, mô hình còn rút ngắn thời gian và giảm đáng kể chi phí đi lại cho người dân, với chi phí tiết kiệm ước tính khoảng 3,75 tỷ đồng.

Không chỉ đồng hành cùng các xã, phường, Trung tâm PVHCC tỉnh còn chủ động đưa các tiện ích số đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp. Tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp diễn ra vào trung tuần tháng 9/2026, trung tâm đã bố trí không gian trưng bày, trực tiếp giới thiệu và hướng dẫn doanh nghiệp trải nghiệm các phương thức tiếp cận dịch vụ công, tra cứu thông tin, thực hiện TTHC trực tuyến và sử dụng các tiện ích số. Ngoài hướng dẫn, trung tâm còn lắng nghe, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình thực hiện TTHC để đề xuất giải pháp tháo gỡ. Với cách làm này, Trung tâm PVHCC tỉnh đang từng bước chuyển từ phục vụ “thụ động” sang “chủ động”, giúp doanh nghiệp thực hiện các TTHC nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Để mỗi công việc được thực hiện theo trình tự rõ ràng, xác định cụ thể trách nhiệm và thuận tiện trong theo dõi, kiểm soát tiến độ, Trung tâm PVHCC tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 15 quyết định phê duyệt 2.119 quy trình nội bộ giải quyết TTHC; đồng thời hướng dẫn các ban, sở, ngành rà soát, cắt giảm những khâu trung gian không cần thiết. Trên cơ sở các quy trình được phê duyệt, trung tâm tiếp tục thiết lập quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành Trung ương điều chỉnh hoặc phân quyền quản trị cho trung tâm để chủ động cập nhật quy trình điện tử trên hệ thống giải quyết TTHC tập trung của các bộ, ngành. Cùng với đó, trung tâm tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, giám sát và phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, từng bước chuẩn hóa quy trình, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

Với tinh thần chủ động đổi mới, Trung tâm PVHCC tỉnh đã chuyển mạnh từ “giải quyết hồ sơ” sang “tổ chức quy trình dựa trên dữ liệu”. Nổi bật là việc tái cấu trúc 54 TTHC đặc thù lĩnh vực đất đai, khai thác dữ liệu điện tử thay thế giấy tờ; xây dựng cơ chế “làn xanh” trong giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; mở rộng liên thông điện tử toàn trình đối với các nhóm thủ tục thiết yếu về khai sinh, khai tử, cư trú, BHYT, căn cước và chính sách an sinh. Đặc biệt, Trung tâm PVHCC tỉnh cũng đang tích cực phối hợp với các đơn vị triển khai thí điểm mô hình “Trạm công dân số” tại 5 xã, phường là Hạc Thành, Sầm Sơn, Tĩnh Gia, Tiên Trang và Hoằng Tiến. Việc triển khai “Trạm công dân số” là bước tiến quan trọng trong xây dựng hệ sinh thái số lấy người dân làm trung tâm. Khi các dịch vụ công, dịch vụ y tế, tài chính, giao thông, du lịch và nhiều tiện ích thiết yếu được tích hợp trong “Trạm công dân số”, người dân sẽ được thụ hưởng nhiều giá trị thiết thực từ chuyển đổi số.

Từ những thay đổi trong cải cách TTHC, Trung tâm PVHCC tỉnh đang từng bước đưa hoạt động hành chính đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách TTHC trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Bài và ảnh: Minh Khôi