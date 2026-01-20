Đơn vị bầu cử là gì? Có bao nhiêu loại đơn vị bầu cử trong cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp?

Trả lời: Các cuộc bầu cử phải được tiến hành theo các đơn vị bầu cử. Đơn vị bầu cử là khái niệm chỉ một phạm vi địa lý hành chính tương ứng với một lượng dân cư nhất định để bầu một số lượng ĐBQH hay đại biểu HĐND xác định.

Theo quy định tại Điều 10 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND thì có các loại đơn vị bầu cử sau đây:

- Đơn vị bầu cử ĐBQH. Theo đó, tỉnh, thành phố được chia thành các đơn vị bầu cử ĐBQH.

- Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh. Theo đó, tỉnh, thành phố được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.

- Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Theo đó, xã, phường, đặc khu được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Việc phân chia đơn vị bầu cử được hướng dẫn tại Thông tư số 21/2025/TT-BNV ngày 12/10/2025 của Bộ Nội vụ.

Nguồn: HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA