Đội tuyển Việt Nam có cơ hội đấu giao hữu đỉnh cao với Nhật Bản; Man City nhấn chìm Liverpool tại Anfield

V.League: Hà Nội FC có chiến thắng đầu tay, Công an TPHCM chia điểm trên sân Vinh; U17 nữ Việt Nam hiên ngang giành vé dự VCK châu Á với 28 bàn thắng; HLV Michael Carrick bị CĐV Man Utd phản ứng sau trận hòa Tottenham... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (12/10).

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội đấu giao hữu đỉnh cao với Nhật Bản trước thềm Asian Cup 2027

Theo truyền thông Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ có trận đấu giao hữu chất lượng cao với tuyển Nhật Bản vào ngày 30/12 tới tại sân Panasonic (Osaka).

Đội tuyển Việt Nam từng chạm trán đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2023. Ảnh: Getty

Dù Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chưa chính thức xác nhận, quá trình đàm phán đang diễn ra khá thuận lợi. Phía Nhật Bản muốn tìm một đối thủ Đông Nam Á để chuẩn bị cho việc đối đầu Thái Lan và Indonesia tại bảng F Asian Cup 2027, trong khi tuyển Việt Nam cũng rất cần cọ xát với đội bóng hàng đầu châu lục để chạy đà trước khi chạm trán Hàn Quốc ở bảng E.

Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có hai trận giao hữu với Đài Loan và Kyrgyzstan trong dịp FIFA Days tháng 11.

V.League: Hà Nội FC có chiến thắng đầu tay, Công an TPHCM chia điểm trên sân Vinh

Tối 11/10, vòng 3 V.League 2026-2027 diễn ra các trận đấu muộn với nhiều diễn biến kịch tính.

Andrew Jung ghi bàn cho Hà Nội FC trước CLB Bắc Ninh. Ảnh: CLB Hà Nội

Trên sân Mỹ Đình, Hà Nội FC vất vả đánh bại CLB Bắc Ninh với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất do Andrew Jung ghi ở phút 80 sau đường chuyền của Hai Long, giúp đội bóng thủ đô giành chiến thắng đầu tay.

Trong khi đó, trên sân Vinh, CLB Công an TPHCM bị chủ nhà SLNA cầm hòa 1-1. Tiến Linh đưa đội khách vượt lên ở phút 29 nhờ cú sút đổi hướng may mắn, nhưng Lê Văn Quý đã tận dụng tốt thời cơ ở phút 54 để san bằng tỷ số, giữ lại 1 điểm quý giá cho đội bóng xứ Nghệ.

U17 nữ Việt Nam hiên ngang giành vé dự VCK châu Á với 28 bàn thắng

Trong trận đấu quyết định tại bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027, U17 nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U17 nữ Kyrgyzstan với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Huyền Trang và Hà Vy. Kết quả này giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko khép lại chiến dịch vòng loại với 9 điểm tuyệt đối, ghi tổng cộng 28 bàn thắng và giữ sạch lưới hoàn toàn.

Các thành viên của U17 nữ Việt Nam chụp ảnh sau trận đấu. Ảnh: VFF

Với ngôi nhất bảng đầy thuyết phục, U17 nữ Việt Nam chính thức giành vé tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Ghi nhận chiến tích ấn tượng và màn trình diễn thăng hoa của toàn đội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng nóng 500 triệu đồng để khích lệ tinh thần các cầu thủ trẻ.

Man City nhấn chìm Liverpool tại Anfield

Trong trận đấu muộn vòng 6 Ngoại hạng Anh diễn ra đêm 11/10, Man City đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Liverpool ngay trên sân Anfield.

Tiền vệ Gravenberch bị truất quyền thi đấu. Ảnh: Getty

Hiệp một diễn ra cân bằng khi hai đội chơi giằng co và không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu xuất hiện ở hiệp hai khi tiền vệ Ryan Gravenberch bên phía Liverpool nhận thẻ đỏ rời sân sau tấm thẻ vàng thứ hai.

Tận dụng lợi thế hơn người, Man City dồn ép mạnh mẽ với sự tỏa sáng rực rỡ của cầu thủ vào sân thay người Jeremy Doku.

Haaland ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Liverpool. Ảnh: Getty

Tiền đạo người Bỉ trực tiếp châm ngòi cho bàn mở tỷ số của Erling Haaland, tự mình lập siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 68 và góp dấu giày trong pha lập công ấn định chiến thắng 3-0 của Cherki ở phút 78, qua đó giúp Man City tiếp tục duy trì mạch toàn thắng ấn tượng.

HLV Michael Carrick bị CĐV Man Utd phản ứng sau trận hòa Tottenham

Phát biểu sau trận hòa 1-1 trước Tottenham tại Old Trafford, HLV Michael Carrick thừa nhận ông vô cùng đau lòng khi phải hứng chịu những tiếng la ó từ các cổ động viên nhà.

HLV Michael Carrick thất vọng sau trận Man Utd hòa Tottenham 1-1. Ảnh: Reuters

Kết quả này khiến Man Utd trải qua khởi đầu tệ nhất trong vòng 40 năm qua với vỏn vẹn 6 điểm sau 6 vòng đấu. Dù “Quỷ đỏ” một lần nữa đánh rơi chiến thắng dù đã dẫn trước và chơi hơn người, Carrick từ chối quy trách nhiệm cho học trò và nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.

Ở chiều ngược lại, HLV Roberto De Zerbi bày tỏ sự hài lòng và ca ngợi tinh thần chiến đấu kiên cường của các cầu thủ Tottenham dù phải thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Rodrigo Bentancur.

HS