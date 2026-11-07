Doanh nghiệp thích ứng khi xu hướng cá nhân hóa du lịch lên ngôi

Sự phát triển của các nền tảng số đã, đang làm thay đổi thói quen lựa chọn và tổ chức chuyến đi của du khách theo sở thích và khả năng chi trả. Trước xu hướng này, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đang từng bước thay đổi phương thức tiếp cận, tăng cường liên kết, đa dạng hóa dịch vụ để thích ứng với nhu cầu của thị trường.

Khu Du lịch Anh Phát (phường Hải Bình) đa dạng các hoạt động vui chơi, trải nghiệm hấp dẫn du khách.

Vừa trở về sau chuyến du lịch tại Hà Nội 3 ngày 2 đêm cùng nhóm bạn, chị Lê Thị Hương (xã Triệu Sơn) hào hứng kể về những trải nghiệm trong hành trình. Không lựa chọn tour trọn gói, cả nhóm tự tìm hiểu thông tin, lựa chọn điểm tham quan, nơi lưu trú, địa chỉ ăn uống và phương tiện di chuyển. Lịch trình cũng được chủ động sắp xếp, có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế và sở thích của từng thành viên.

Theo chị Hương, hiện nay, thông tin về các điểm đến, địa chỉ ăn uống, nghỉ dưỡng, vui chơi được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội. Du khách có thể dễ dàng tham khảo, so sánh giá cả, tìm hiểu kinh nghiệm từ những người đã trải nghiệm trước khi quyết định. “Đi du lịch theo cách này khá thoải mái vì mọi người được chủ động lựa chọn địa điểm, thời gian và những dịch vụ phù hợp với sở thích của mình. Nếu muốn ở lại lâu hơn tại một điểm đến hay thay đổi lịch trình cũng rất thuận tiện. Các thông tin đều có thể tìm kiếm trên mạng, phương tiện di chuyển thuận tiện nên việc tự tổ chức chuyến đi không quá phức tạp”, chị Hương chia sẻ.

Thực tế, du lịch tự túc, cá nhân hóa đang dần trở thành lựa chọn của một bộ phận du khách. Đặc biệt, với những chuyến đi ngắn ngày, đi theo nhóm bạn hoặc gia đình, việc chủ động sắp xếp lịch trình giúp du khách linh hoạt hơn về thời gian và chi phí. Xu hướng này cũng khiến nhu cầu của thị trường du lịch có sự phân hóa rõ nét. Du khách không chỉ quan tâm điểm đến mà còn chú trọng những trải nghiệm phù hợp với sở thích cá nhân. Có người hướng đến khám phá ẩm thực, văn hóa địa phương; có người ưu tiên nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe; cũng có nhóm khách lựa chọn trải nghiệm thiên nhiên, các hoạt động ngoài trời hoặc tìm đến những địa điểm mới, ít đông đúc...

Trước sự thay đổi đó, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đang tìm cách thích ứng, trong đó chú trọng liên kết để đưa dịch vụ đến gần du khách hơn. Đơn cử, khi lưu trú tại Melia Vinpearl Thanh Hóa (phường Hạc Thành), hay các khách sạn 3 - 5 sao trên địa bàn phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn, du khách sẽ được tư vấn, hỗ trợ lựa chọn các tour tham quan nội tỉnh. Từ những chuyến đi khám phá các điểm đến văn hóa, lịch sử đến trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, đời sống địa phương, chương trình được giới thiệu trên cơ sở nhu cầu và thời gian thực tế của khách. Cách làm này tạo điều kiện để các đơn vị lữ hành tiếp cận trực tiếp nguồn khách đang lưu trú tại các cơ sở nghỉ dưỡng.

Bà Phan Thị Hà, Trưởng bộ phận phát triển sản phẩm, Công ty CP Thương mại và Du lịch Lê Gia (phường Đông Quang), cho biết: “Việc phối hợp với các cơ sở lưu trú tại Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn cung cấp các tour du lịch xuất phát từ biển Sầm Sơn là một trong những giải pháp để doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng. Thông qua sự kết nối này, đơn vị có thể giới thiệu các tour tham quan trong tỉnh, điều chỉnh lịch trình linh hoạt và tư vấn lịch trình phù hợp với nhu cầu của du khách, đồng thời đưa ra mức giá ưu đãi tốt nhất đối với khách hàng. Qua đó, khách hàng có thêm lựa chọn trải nghiệm ngoài khuôn viên nghỉ dưỡng, còn doanh nghiệp lữ hành có cơ hội khai thác tốt hơn nguồn khách tại chỗ”.

Đối với doanh nghiệp lữ hành, sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng du lịch cũng đặt ra không ít áp lực. Theo bà Lê Thị Phương, Giám đốc Công ty CP Du lịch dịch vụ quốc tế Lạc Hồng (phường Hạc Thành), cho biết: “Xu hướng cá nhân hóa du lịch lên ngôi nên ít nhiều khiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Thay vì chỉ cung cấp các tour cố định như trước, doanh nghiệp chủ động xây dựng, cung cấp các combo dịch vụ, bảo đảm mức giá tốt nhất so với việc du khách tự đặt từng dịch vụ trực tiếp. Cùng với đó, chúng tôi tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch để đa dạng hóa lựa chọn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng thường xuyên khuyến cáo du khách thận trọng với những dịch vụ giá rẻ bất thường, các chiêu trò lừa đảo đặt cọc để tránh rủi ro trong quá trình đặt dịch vụ”.

Thực tế, sự lên ngôi của xu hướng cá nhân hóa không làm mất đi vai trò của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là các doanh nghiệp lữ hành, mà mở ra cách thức cung cấp dịch vụ linh hoạt hơn, trong đó sự liên kết giữa các đơn vị cung ứng giữ vai trò quan trọng. Khi mỗi hành trình được thiết kế phù hợp với sở thích, thời gian và khả năng chi trả của du khách, giá trị điểm đến cũng được khai thác sâu hơn. Đây chính là cơ hội để du lịch Thanh Hóa đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng sức hấp dẫn đối với du khách.

Bài và ảnh: Lê Anh