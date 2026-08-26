Đoàn công tác Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tặng quà các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 26/8, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 (phường Sầm Sơn) và trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc tại Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh).

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Hoa trao quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 và các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại trung tâm.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo các địa phương liên quan.

Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 117 trẻ mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo và người khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng phát biểu với cán bộ, nhân viên và các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2.

Thăm hỏi, động viên các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng những người yếu thế trong xã hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng trao quà cho các đối tượng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội mong muốn trung tâm tiếp tục quan tâm chăm sóc, giáo dục trẻ em theo hướng tạo dựng môi trường gần gũi, thân thiện như một gia đình; giúp các em biết yêu thương, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau, từng bước xoa dịu những mất mát, thiệt thòi. Đồng thời, chú trọng chăm lo để trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần, nuôi dưỡng ý chí, tạo động lực để các em tự tin vươn lên, hướng tới tương lai tốt đẹp.

Qua trao đổi, đồng chí ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của trung tâm; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Hoa trao quà cho các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long, xã Hoằng Thanh.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long, xã Hoằng Thanh.

Được thành lập từ cuối năm 2018, trực thuộc Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, trung tâm là mái nhà chung, nơi chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tại đây hiện có hơn 30 trẻ em mồ côi và bị gia đình bỏ rơi đang được cưu mang, chăm sóc.

Những phần quà được trao trong dịp này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự quan tâm, động viên, tiếp thêm niềm tin để các em và những người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vượt qua mặc cảm, thiếu thốn, vươn lên trong cuộc sống.

Lê Hợi