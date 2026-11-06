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Đoàn cán bộ, học viên nước CHDCND Lào nghiên cứu thực tế tại tỉnh Thanh Hóa

Minh Châu
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/11, tại phường Sầm Sơn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị làm việc với Đoàn cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng công tác đối ngoại dành cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đến nghiên cứu thực tế tại tỉnh.

Đoàn cán bộ, học viên nước CHDCND Lào nghiên cứu thực tế tại tỉnh Thanh Hóa

Sáng 6/11, tại phường Sầm Sơn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị làm việc với Đoàn cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng công tác đối ngoại dành cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đến nghiên cứu thực tế tại tỉnh.

Đoàn cán bộ, học viên nước CHDCND Lào nghiên cứu thực tế tại tỉnh Thanh Hóa

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên được giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh Thanh Hóa, trọng tâm là hoạt động thương mại biên giới giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào); kinh nghiệm xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an ninh khu vực biên giới...

Ngoài ra, hai bên cùng thảo luận các giải pháp tăng cường giao lưu, gắn kết Nhân dân hai bên biên giới; mở rộng hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương. Qua đó, phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân trong xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi hàng hóa, phát triển thương mại biên giới.

Đoàn cán bộ, học viên nước CHDCND Lào nghiên cứu thực tế tại tỉnh Thanh Hóa

Đoàn cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng công tác đối ngoại dành cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dự hội nghị.

Hoạt động góp phần giúp cán bộ, học viên lớp bồi dưỡng tiếp cận những kinh nghiệm thực tiễn của Thanh Hóa, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa Nhân dân tỉnh Thanh Hóa với Nhân dân Lào, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Minh Châu

Từ khóa:

#Phường Sầm Sơn #Hồ Chí Minh #Học viên #Lào #Ban tuyên giáo tỉnh ủy #Thanh hóa #Nhân dân khu vực biên giới #đoàn cán bộ #nghiên cứu #Hủa Phăn

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